Sokkoló döntés a Liverpool sztárjától: a vb nyitónapján lemondta a válogatottságot
Egész Japánt megrázta Endo Wataru döntése. A Liverpool sztárja a japán válogatott csapatkapitányaként az utolsó pillanatban jelentette be, hogy nem vesz részt a világbajnokságon, sőt lemondta a válogatottságot is. Endo mindezt a vb nyitónapjának estéjén, mindössze három nappal Japán első vb-meccse előtt közölte.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!