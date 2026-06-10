Leaón keresztül pedig eljutunk az úgynevezett Cristiano Ronaldo-problémához, ugyanis sem a Milan, sem az al-Naszr játékosa nem a védekezésbe beletett munkájáról híres, persze ezt nem is a 41 éves Ronaldótól várnánk el. Martíneznek azonban megoldandó feladat, hogy kezdeti-e minden mérkőzésen Ronaldót – négy éve Fernando Santos szövetségi kapitány a nyolcad- és negyeddöntőben sem kezdette a világsztárt –, a logika persze azt diktálja, hogy nem. Főleg, hogy mostanra talán minden eddiginél dominánsabb lett a fizikális, brusztolós játék, amelyben hiába Ronaldo tökéletes fizikuma, mégiscsak 41 éves.
Már Portugáliában sem érinthetetlen Cristiano Ronaldo, de nem csak miatta bukhatnak a vb-n
Sorozatunkban olyan válogatottakat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó-világbajnokságot. Portugália vb-döntőben még sosem járt és Cristiano Ronaldónak a mostani torna az utolsó esélye, hogy legalább érmet szerezzen. A portugál válogatott középpályája elképesztően magas színvonalú, és még a mélysége is kimagaslik az egész mezőnyből. A támadósorban azonban nemcsak Cristiano Ronaldo, hanem Rafael Leao szerepe is több kérdést vet fel. Roberto Martínez szövetségi kapitánynak fel van adva a lecke, szerencséjére a csoportkörben még nyugodtan kísérletezhet.
További Sport híreink
Cristiano Ronaldo milyen szerepet kaphat az utolsó vb-jén?
Ronaldo esetében ez azonban egy sokkal összetettebb kérdés. A portugál csatár a fiatal játékosok példaképe a válogatottnál, miközben egy egész ország szurkol azért, hogy végre világbajnokságon is maradandót alkosson. De hogyan segíti a legtöbbet? Ha végig kezdőjátékos, ugyanakkor védekezésben kvázi mínusz egy ember, vagy ha csereként beállva ront rá a védelmekre?
Ez a kérdés foglalkoztatja a portugál sajtót is a torna előtt. S ami pár éve tényleg elképzelhetetlen volt, Ronaldo szerepét megkérdőjelezik a legnagyobb lapok.
Miközben tegyük azért hozzá: a szaúdi al-Naszrben először lett bajnok, amelyből ő is kivette a részét, 30 bajnokin 28 gólt szerzett. Az ABola szerint Martíneznek a legfontosabb mérkőzéseken meg kell hoznia a nehéz döntést, és a csapat érdekeit Ronaldoé elé kell helyeznie. De a cikk hozzáteszi, a támadó jelenléte már önmagában is óriási motiváció a társaknak.
S ha már Ronaldo. A portugál válogatottnál valószínűleg senki nem látta közelebbről az ő fejlődését évről évre, mint Carlos Godinho, aki Portugáliában megbecsült szakember, miután 1984 és 2024 között intézte a válogatott ügyeit a szövetségnél. Godinho felidézte, hogy a portugál sztár 2003-ban, mindössze 18 évesen mutatkozott be a Kazahsztán elleni mérkőzésen olyan legendák oldalán, mint Luís Figo és Rui Costa. Szerinte ez a közeg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Ronaldo elsajátítsa azt a győztes mentalitást, amely az elmúlt két évtizedben a sikerének alapja lett. „Nem volt nehéz együtt dolgozni Cristianóval. Ronaldo 18 évesen érkezett a válogatotthoz, de olyan játékosok vették körül, akik segítettek neki megérteni, milyen helyre került” – mondta Godinho, aki szerint a fiatal támadó már akkor is „rendkívüli” volt, gyorsan tanult a tapasztaltabb társaktól, és az öltözőben kapott keményebb kritikákat is jól kezelte.
A portugál válogatott vb-kerete:
- kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi) – tartalék
- védők: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (al-Hilal – Szaúd-Arábia/Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)
- középpályások: Rúben Neves (al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
- támadók: Joao Félix (Al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (al-Naszr)
Portugália csoportmérkőzései:
- Június 17., szerda, 19.00 – Houston: Portugália–Kongói DK
- Június 23., kedd, 19.00 – Houston: Portugália–Üzbegisztán
- Június 28., vasárnap, 1.30 – Miami: Kolumbia–Portugália
További Sport híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!