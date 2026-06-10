Már Portugáliában sem érinthetetlen Cristiano Ronaldo, de nem csak miatta bukhatnak a vb-n

Cristiano Ronaldo szaúdi bajnokként érkezik a labdarúgó-vb-re Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo milyen szerepet kaphat az utolsó vb-jén?

Ronaldo esetében ez azonban egy sokkal összetettebb kérdés. A portugál csatár a fiatal játékosok példaképe a válogatottnál, miközben egy egész ország szurkol azért, hogy végre világbajnokságon is maradandót alkosson. De hogyan segíti a legtöbbet? Ha végig kezdőjátékos, ugyanakkor védekezésben kvázi mínusz egy ember, vagy ha csereként beállva ront rá a védelmekre?

Ez a kérdés foglalkoztatja a portugál sajtót is a torna előtt. S ami pár éve tényleg elképzelhetetlen volt, Ronaldo szerepét megkérdőjelezik a legnagyobb lapok.

Miközben tegyük azért hozzá: a szaúdi al-Naszrben először lett bajnok, amelyből ő is kivette a részét, 30 bajnokin 28 gólt szerzett. Az ABola szerint Martíneznek a legfontosabb mérkőzéseken meg kell hoznia a nehéz döntést, és a csapat érdekeit Ronaldoé elé kell helyeznie. De a cikk hozzáteszi, a támadó jelenléte már önmagában is óriási motiváció a társaknak.