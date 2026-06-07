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Cristiano Ronaldo okozza a labdarúgó-vb legnagyobb dilemmáját

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A portugál labdarúgó-válogatott legnagyobb sztárja, egyben a világ legismertebb labdarúgója, Cristiano Ronaldo élete hatodik világbajnokságára készül. Nem kérdés, hogy nélküke a portugál csapat teljesen más, mint vele. A kérdés másképpen szól. Vele vagy nélküle? Így okozza Cristiano Ronaldo a most következő vb legnagyobb dilemmáját.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 19:24
Fotó: SERGIO MENDES Forrás: NurPhoto via AFP
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Martínez szerint a támadó nem a múltbeli érdemei miatt tagja a keretnek, hanem azért, mert még mindig képes meghatározó játékra. Ronaldo az eddigi öt világbajnokságán mindegyiken betalált, így újabb rekordra készülhet. A jelenleg az Al-Nasszr játékosaként szereplő klasszis nyolc vb-gólnál jár, ezzel mindössze egy találatra van Eusebio portugál rekordjától. A legnagyobb cél azonban ennél is fontosabb: először világbajnoki címhez segíteni Portugáliát.

Ez lesz Ronaldo utolsó világbajnoksága

A 41 éves játékos már jelezte, hogy a 2026-os torna lesz pályafutása utolsó világbajnoksága. Bár fizikailag már nem a régi, a portugál válogatott továbbra is köré épül. Abel Xavier korábbi válogatott játékos szerint Ronaldo különleges képessége, hogy a legfontosabb pillanatokban mindig képes kiemelkedőt nyújtani. Úgy véli, tapasztalata felbecsülhetetlen értéket jelent egy világbajnokságon. Ricardo, aki Ronaldo debütálásakor is a pályán volt, hasonlóan látja a helyzetet. Szerinte Ronaldo sebessége ugyan valamelyest csökkent, de továbbra is rendkívül veszélyes játékos. Roberto Martínez irányítása alatt Ronaldo 39 mérkőzésből 31-en pályára lépett. Érdekesség ugyanakkor, hogy Portugália két legnagyobb győzelmét éppen nélküle aratta. 2023 szeptemberében 9–0-ra verte Luxemburgot, majd tavaly novemberben 9-1-re győzte le Örményországot. 

Mindkét találkozó után újra fellángolt a vita arról, hogy a csapat esetleg jobban működik-e Ronaldo nélkül.

Sofia Oliveira portugál szakértő szerint a támadó már nem feltétlenül kezdőszintű egy világbajnoki címre pályázó válogatottban. Úgy véli azonban, hogy a probléma nem Ronaldo személye, hanem az, hogy a válogatott nem készült fel megfelelően az utána következő időszakra. 2022-ben Fernando Santos korábbi szövetségi kapitány közvetlenül tapasztalta, milyen következményekkel járhat Ronaldo mellőzése. A 2022-es világbajnokságon a kispadra ültette a sztárt, ami komoly visszhangot váltott ki. Portugália a Marokkó elleni negyeddöntőben kiesett, Ronaldo csak a második félidőben állt be, amikor az afrikai csapat 1-0-ra vezetett. Ez sem segített. Nem sokkal később Fernando Santos távozott posztjáról. Ronaldo? Ő maradt.

Portugal's Spanish coach Roberto Martinez is pictured before the international friendly football match between Portugal and Chile at Estadio Nacional do Jamor in Oeiras, on June 6, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A portugálok spanyol szövetségi kapitánya, Roberto Martinez - Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Portugál Labdarúgó-szövetség elnökének még arra a kérdésre is reagálnia kellett, hogy a játékosnak van-e beleszólása a szövetségi kapitány kiválasztásába. Pedro Proenca ezt egyértelműen cáfolta. Az elmúlt időszakban nagy figyelmet kapott az is, hogy a szövetség együttműködési megállapodást kötött az AVA CR7 nevű rehabilitációs vállalattal, amely Ronaldo tulajdonában áll. A szövetség szerint az együttműködés nem jelent összeférhetetlenséget. 

Mi lesz, ha Ronaldo visszavonul?

Közben Portugáliában egyre többet beszélnek arról, mi következik Ronaldo visszavonulása után. A szövetség vezetése szerint a szervezet pénzügyi helyzete stabil, és felkészülten várja az új korszakot. 

Pedro Proenca szerint Cristiano Ronaldo neve örökre összefonódik Portugáliával. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a válogatott jövője biztosított, és a generációváltás természetes módon fog végbemenni.

Több mint húsz évvel debütálása után Cristiano Ronaldo még mindig a portugál futball központi alakja. Most pedig az utolsó világbajnokság vár rá. A kérdés már nem az, hogy mekkora örökséget hagy maga után. Sokkal inkább az, hogy pályafutása végén képes lesz-e elérni azt az egyetlen célt, amely eddig hiányzik a gyűjteményéből: a világbajnoki aranyérmet.

 

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