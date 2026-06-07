Cristiano Ronaldo okozza a labdarúgó-vb legnagyobb dilemmáját

Martínez szerint a támadó nem a múltbeli érdemei miatt tagja a keretnek, hanem azért, mert még mindig képes meghatározó játékra. Ronaldo az eddigi öt világbajnokságán mindegyiken betalált, így újabb rekordra készülhet. A jelenleg az Al-Nasszr játékosaként szereplő klasszis nyolc vb-gólnál jár, ezzel mindössze egy találatra van Eusebio portugál rekordjától. A legnagyobb cél azonban ennél is fontosabb: először világbajnoki címhez segíteni Portugáliát.

Ez lesz Ronaldo utolsó világbajnoksága

A 41 éves játékos már jelezte, hogy a 2026-os torna lesz pályafutása utolsó világbajnoksága. Bár fizikailag már nem a régi, a portugál válogatott továbbra is köré épül. Abel Xavier korábbi válogatott játékos szerint Ronaldo különleges képessége, hogy a legfontosabb pillanatokban mindig képes kiemelkedőt nyújtani. Úgy véli, tapasztalata felbecsülhetetlen értéket jelent egy világbajnokságon. Ricardo, aki Ronaldo debütálásakor is a pályán volt, hasonlóan látja a helyzetet. Szerinte Ronaldo sebessége ugyan valamelyest csökkent, de továbbra is rendkívül veszélyes játékos. Roberto Martínez irányítása alatt Ronaldo 39 mérkőzésből 31-en pályára lépett. Érdekesség ugyanakkor, hogy Portugália két legnagyobb győzelmét éppen nélküle aratta. 2023 szeptemberében 9–0-ra verte Luxemburgot, majd tavaly novemberben 9-1-re győzte le Örményországot.

Mindkét találkozó után újra fellángolt a vita arról, hogy a csapat esetleg jobban működik-e Ronaldo nélkül.

Sofia Oliveira portugál szakértő szerint a támadó már nem feltétlenül kezdőszintű egy világbajnoki címre pályázó válogatottban. Úgy véli azonban, hogy a probléma nem Ronaldo személye, hanem az, hogy a válogatott nem készült fel megfelelően az utána következő időszakra. 2022-ben Fernando Santos korábbi szövetségi kapitány közvetlenül tapasztalta, milyen következményekkel járhat Ronaldo mellőzése. A 2022-es világbajnokságon a kispadra ültette a sztárt, ami komoly visszhangot váltott ki. Portugália a Marokkó elleni negyeddöntőben kiesett, Ronaldo csak a második félidőben állt be, amikor az afrikai csapat 1-0-ra vezetett. Ez sem segített. Nem sokkal később Fernando Santos távozott posztjáról. Ronaldo? Ő maradt.