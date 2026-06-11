Döntött a FIFA: Messi döntheti meg a rekordot, nem Ronaldo

Biztosra vehetünk még egy Messi-mérföldkövet. Minden idők egyik legjobb futballistája az Izland elleni vb-főpróbán góllal ünnepelte a 199. válogatott fellépését, a csoportkörben érheti el a 200-at, harmadikként a portugál Cristiano Ronaldo és a kuvaiti Bader al-Mutava után.
A lejátszott vb-meccsek tekintetében már Messi a csúcstartó 26-tal, s mivel Argentína előbb mutatkozik be az idei labdarúgó-vb-n, mint Portugália és Ronaldo, Messi lehet az első futballista, aki hatodik világbajnokságán is pályára lép.
A menetrendet bizonyos mértékig meghatározta a sorsolással elkészített csoportbeosztás, de a FIFA éppen összeállíthatta volna úgy is a menetrendet, hogy a K csoport előbb kezdődjön, mint az J jelű négyes – ahogy például a H csoport a G jelű előtt rajtol.
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