Döntött a FIFA: Messi döntheti meg a rekordot, nem Ronaldo

Visszatérve Messire: az argentin klasszis 13 vb-gólnál jár, ezzel az aktív játékosok között éllovas – az örökranglista élén a német Miroslav Klose (16) áll –, viszont Ronaldóval ellentétben „csak” négy tornáról van gólja, 2010-ben nem talált be egyik rivális kapujába sem.

Argentína megvédheti vb-címét

Az idei a harmadik világbajnokság, amelyre Argentína aktuális bajnokként érkezik. 1982-ben csak 11. lett címvédő létére az argentin válogatott, 1990-ben viszont nem voltak messze az újrázástól Maradonáék, 1-0-ra veszítették el az NSZK elleni döntőt.

Most Argentína több okból is az esélyesek legszűkebb köréhez tartozik.

Az összeszokottság és a katari siker óta eltelt évek is Lionel Scaloni csapata mellett szólnak. A világbajnok Argentína a 2024-es Copa Américát is megnyerte, s fölényesen utasította maga mögé a mezőnyt a dél-amerikai selejtezőcsoportban is.

A sorsolással sem járt rosszul Argentína, még a felhígított, 48 csapatos mezőnyben is jöttek össze erősebbnek tűnő négyesek a J csoportnál, ahol sorrendben Algéria, Ausztria, majd az újonc Jordánia lesz Messiék ellenfele. A csapatkapitány ugyanakkor igyekszik levenni a terhet együtteséről.