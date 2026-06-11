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Döntött a FIFA: Messi döntheti meg a rekordot, nem Ronaldo

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Sorozatunkban olyan csapatokat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó-világbajnokságot. Az összeállításból nyilvánvalóan nem hiányozhat Argentína, amely Olaszország (1938) és Brazília (1962) után a harmadik csapat lenne a labdarúgó-vb-k történetében, amely címet véd. Lionel Messi lehet az első labdarúgó, aki a hatodik világbajnokságán is pályára lép, s nemcsak ő maradt meg a Katarban győztes csapatból, Lionel Scaloni szövetségi kapitány vele együtt tizenhét játékost megtartott a 2022-es keretből, az összeszokottság Argentína mellett szólhat. Messi már túl van a csúcson, de továbbra is vezér, a védelem miatt viszont főhet a feje Scaloninak.

Koczó Dávid
2026. 06. 11. 4:45
Lionel Messi négy éve rátehette a kezét a labdarúgó-vb trófeájára, s végül a 2026-os tornán is ott lesz csapatkapitányként az argentin válogatottban Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Keita Iijima
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Biztosra vehetünk még egy Messi-mérföldkövet. Minden idők egyik legjobb futballistája az Izland elleni vb-főpróbán góllal ünnepelte a 199. válogatott fellépését, a csoportkörben érheti el a 200-at, harmadikként a portugál Cristiano Ronaldo és a kuvaiti Bader al-Mutava után.

A lejátszott vb-meccsek tekintetében már Messi a csúcstartó 26-tal, s mivel Argentína előbb mutatkozik be az idei labdarúgó-vb-n, mint Portugália és Ronaldo, Messi lehet az első futballista, aki hatodik világbajnokságán is pályára lép.

A menetrendet bizonyos mértékig meghatározta a sorsolással elkészített csoportbeosztás, de a FIFA éppen összeállíthatta volna úgy is a menetrendet, hogy a K csoport előbb kezdődjön, mint az J jelű négyes – ahogy például a H csoport a G jelű előtt rajtol.

Visszatérve Messire: az argentin klasszis 13 vb-gólnál jár, ezzel az aktív játékosok között éllovas – az örökranglista élén a német Miroslav Klose (16) áll –, viszont Ronaldóval ellentétben „csak” négy tornáról van gólja, 2010-ben nem talált be egyik rivális kapujába sem.

Argentína megvédheti vb-címét

Az idei a harmadik világbajnokság, amelyre Argentína aktuális bajnokként érkezik. 1982-ben csak 11. lett címvédő létére az argentin válogatott, 1990-ben viszont nem voltak messze az újrázástól Maradonáék, 1-0-ra veszítették el az NSZK elleni döntőt.

Most Argentína több okból is az esélyesek legszűkebb köréhez tartozik.

Az összeszokottság és a katari siker óta eltelt évek is Lionel Scaloni csapata mellett szólnak. A világbajnok Argentína a 2024-es Copa Américát is megnyerte, s fölényesen utasította maga mögé a mezőnyt a dél-amerikai selejtezőcsoportban is.

A sorsolással sem járt rosszul Argentína, még a felhígított, 48 csapatos mezőnyben is jöttek össze erősebbnek tűnő négyesek a J csoportnál, ahol sorrendben Algéria, Ausztria, majd az újonc Jordánia lesz Messiék ellenfele. A csapatkapitány ugyanakkor igyekszik levenni a terhet együtteséről.

– Vannak más esélyesek, akik jobb formában vannak nálunk – mondta konkrét rivális megnevezése nélkül Messi, aki kisebb sérüléssel küzdött a torna előtt, s ezzel nincs egyedül a keretből. Főleg a védelem összetétele miatt aggódhat Scaloni, akinek a csoportkörben az egyik legfontosabb feladata lehet, hogy a játékosai problémáit megfelelően menedzselje, hogy az igazán éles egyenes kieséses szakaszra érje el csúcsformáját az argentin csapat.

Kire gondolhatott Messi? Sorozatunkban az esélyesek között korábban bemutattuk a spanyol, a francia, a német, a holland, a brazil és a portugál válogatottat.

Nem csak Messi: az argentin válogatott kerete

Bár négy éve Messi lett a világbajnokság legjobb játékosa – ő az egyetlen, aki kétszer is megkapta a díjat, 2014-ben ezüstérmesként –, az argentin keretben mellette is olyan támadók vannak, mint az olasz gólkirály Lautaro Martínez, aki két éve a Copa Américának is a leggólerősebb játékosa volt, vagy éppen Julián Álvarez, aki egyike a hat (!) Atlético Madrid-játékosnak az argentin keretben, s a klubja 150 millió eurót is nevetséges ajánlatnak tart érte.

Az Atlético-futballisták közül Juan Musso aligha kap fontos szerepet, tartalék lesz Emiliano Martínez mögött, aki a legutóbbi világbajnokság legjobb kapusa volt, ráadásul a kieséses szakasz kibővítésével még nagyobb eséllyel számíthat a tizenegyesölési képessége. A tizenegyespárbaj nemcsak az Aston Villa kapusa miatt argentin specialitás: a vb-történetben az égszínkék-fehérek nyerték a legtöbb szétlövést, hatot, miközben csak egy párharcot veszítettek el.

A teljes keret

  • kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille)
  • védők: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
    • középpályások: Valentín Barco (Strasbourg), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Giovanni Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Boca Juniors), Nico Paz (Como)
  • támadók: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Julián Álvarez (Atlético Madrid), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale), Thiago Almada (Atlético Madrid), Nico González (Atlético Madrid)

Argentína csoportmérkőzései

  • június 17., szerda, 3.00, Kansas City: Argentína–Algéria 
  • június 22., hétfő, 19.00, Dallas: Argentína–Ausztria
  • június 28., vasárnap, 4.00, Dallas: Jordánia–Argentína

 

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