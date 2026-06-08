Megint a futball-vb-n bukhat nagyot az évad legjobb kapusát nélkülöző Európa-bajnok

Az első hely egyébként nem kéne, hogy problémát jelentsen, még akkor sem, ha az újonc Zöld-foki-szigetek után a Katarban az argentinokat legyőző Szaúd-Arábia, majd az egykor kétszeres világbajnok Uruguay lesz az ellenfél. A H jelű kvartett megnyerésével az egyenes kieséses szakaszban a papírforma szerint előbb Ausztria, majd Horvátország vagy Kolumbia, a negyeddöntőben Belgium vagy Törökország, az elődöntőben pedig Franciaország vagy Hollandia lehet az ellenfél a fináléig vezető úton.

Luis de la Fuente az NL és az Eb után a vb-t is megnyerné Spanyolország válogatottjával Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Yamal helyett Oyarzabal lesz a hős?

Még két évvel ezelőtt is hihetetlennek tűnt volna ez a kijelentés, de az idei vb-n Mikel Oyarzabal lehet a spanyolok első számú gólgyárosa. A Real Sociedad támadója az első 25, válogatottbeli fellépésén hat gólt és három gólpasszt szerzett, azóta viszont 27 találkozón nyolc assziszt mellett 18-szor volt eredményes.

A nemzeti csapat elmúlt kilenc tétmérkőzésén egyaránt kezdőként számított rá Luis de la Fuente, ráadásul karrierje eddigi legsikeresebb klubidényén van túl, így pályafutása első világbajnokságán is kulcsember lehet.

A 2024-es Európa-bajnoki döntőt az ő gólja döntötte el. Nem kizárt, hogy Gerd Müller után Oyarzabal lesz a futballtörténelem második játékosa, aki Eb- és vb-fináléban is betalál.

A spanyol válogatott vb-kerete

Kapusok: David Raya (Arsenal – Anglia), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)

David Raya (Arsenal – Anglia), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao) Védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham – Anglia)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham – Anglia) Középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), Mikel Merino (Arsenal – Anglia), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City – Anglia)

Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), Mikel Merino (Arsenal – Anglia), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City – Anglia) Támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), Víctor Munoz (Osasuna)

Spanyolország csoportmérkőzései