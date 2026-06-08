spanyol fociválogatottLuis de la FuenteLamine YamalMikel Oyarzaballabdarúgó-vb 2026Spanyolország

Megint a futball-vb-n bukhat nagyot az évad legjobb kapusát nélkülöző Európa-bajnok

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Sorozatunkban olyan válogatottakat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó-világbajnokságot. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország egyértelműen közéjük tartozik, pláne mert a két éve Eb-aranyérmes keret magja ezúttal is Luis de la Fuente rendelkezésére áll. A 2010-es vb-cím óta a világbajnokságok nem alakulnak jól a spanyol válogatottnak, de az elmúlt három év történései alapján lehet félnivalójuk az ellenfeleknek.

Wiszt Péter
2026. 06. 08. 5:25
Lamine Yamal és Ferran Torres a Barcelona után a spanyol válogatottal is trófeát nyerne Forrás: NurPhoto via AFP/Gongora
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Az első hely egyébként nem kéne, hogy problémát jelentsen, még akkor sem, ha az újonc Zöld-foki-szigetek után a Katarban az argentinokat legyőző Szaúd-Arábia, majd az egykor kétszeres világbajnok Uruguay lesz az ellenfél. A H jelű kvartett megnyerésével az egyenes kieséses szakaszban a papírforma szerint előbb Ausztria, majd Horvátország vagy Kolumbia, a negyeddöntőben Belgium vagy Törökország, az elődöntőben pedig Franciaország vagy Hollandia lehet az ellenfél a fináléig vezető úton.

Luis de la Fuente az NL és az Eb után a vb-t is megnyerné Spanyolország válogatottjával
Luis de la Fuente az NL és az Eb után a vb-t is megnyerné Spanyolország válogatottjával  Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Yamal helyett Oyarzabal lesz a hős?

Még két évvel ezelőtt is hihetetlennek tűnt volna ez a kijelentés, de az idei vb-n Mikel Oyarzabal lehet a spanyolok első számú gólgyárosa. A Real Sociedad támadója az első 25, válogatottbeli fellépésén hat gólt és három gólpasszt szerzett, azóta viszont 27 találkozón nyolc assziszt mellett 18-szor volt eredményes. 

A nemzeti csapat elmúlt kilenc tétmérkőzésén egyaránt kezdőként számított rá Luis de la Fuente, ráadásul karrierje eddigi legsikeresebb klubidényén van túl, így pályafutása első világbajnokságán is kulcsember lehet.

A 2024-es Európa-bajnoki döntőt az ő gólja döntötte el. Nem kizárt, hogy Gerd Müller után Oyarzabal lesz a futballtörténelem második játékosa, aki Eb- és vb-fináléban is betalál.

A spanyol válogatott vb-kerete

  • Kapusok: David Raya (Arsenal – Anglia), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • Védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham – Anglia)
  • Középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), Mikel Merino (Arsenal – Anglia), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City – Anglia)
  • Támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), Víctor Munoz (Osasuna)

Spanyolország csoportmérkőzései

  • június 15., hétfő, 18.00, Atlanta: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
  • június 21., vasárnap, 18.00, Atlanta: Spanyolország–Szaúd-Arábia
  • június 27., szombat, 2.00, Guadalajara: Uruguay–Spanyolország

 

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