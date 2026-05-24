Lamine Yamal zseni – de milyen ember? Megrázó vallomás a nevelőedzőjétől

A nevelőedző ezután saját kapcsolatait mozgósította. Elmondása szerint ő vitte el Yamalt 2013 márciusában a Barcelona akkori utánpótlásközegébe, és felhívta egy régi barcás edzőismerősét, Isidrót. A szakember megnézte a fiút Granollersben, és Diez szerint azonnal látta, mekkora tehetségről van szó.

Lamine Yamal egyre többet ad a külsőségekre, s elfeledi, honnan indult Fotó: GONGORA / NurPhoto

A sztárság ára: aranyláncok, luxusautók és néma telefon

A legfájdalmasabb részek akkor következtek, amikor Diez arról beszélt, milyennek látja ma Lamine Yamalt. A nevelőedző szerint a gazdagság és a hírnév sokat ártott a fiatal sztárnak. Úgy fogalmazott, kellene mellé valaki, aki fogja a kezét, de ez ma már nehéz, mert Yamal nagykorú lett.

Majd’ leszakad a nyaka az aranyláncoktól, luxusautókkal jár, rázza a rongyot

– mondta Diez. A szakember azt is elmondta, hogy két éve még elhívta Yamalt a La Torretához, ahol a fiatal játékos aláírásokat osztogatott a gyerekeknek. Azóta azonban nem beszéltek.

„Egyszer sem vette fel a telefont, amikor hívtam. Majd’ megszakad a szívem. Két éve nem tudtam beszélni vele” – mondta Diez.

Különösen fájdalmas számára, hogy miközben Yamal édesanyja, Sheila Ebana állítása szerint minden héten felhívja őt, maga a játékos teljesen eltávolodott tőle. Diez úgy sejti, ebben az ügynöki környezetnek is szerepe lehet, különösen Jorge Mendesnek, akiről élesen fogalmazott. Ettől függetlenül ma is rajongásig szereti Lamine Yamalt, szerinte korszakos futballista válhat belőle.

Nagy kérdés, hogy sérülése után Lamine Yamal milyen formában játszik majd a világbajnokságon.