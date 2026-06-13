Kamatstop vége: ennyivel nőhet a törlesztőrészlet októbertől, szakértők kiszámolták

2. példa: 6 havi kamatperiódusú hitel (6 havi BUBOR-hoz kötött)

Teljes hitelkamat kamatstoppal: 2,17%+2,00%=4,17%

Teljes hitelkamat a kamatstop nélkül: 5,84%+2,00%=7,84%

Törlesztőrészlet kamatstoppal: 62 900 Ft

Törlesztőrészlet kamatstop nélkül: 69 800 Ft

A havi változás: +6 900 forint (11 százalékos emelkedés)



3. példa: 12 havi kamatperiódusú hitel (12 havi BUBOR-hoz kötött)

Teljes hitelkamat kamatstoppal: 2,40%+2,00%=4,40%

Teljes hitelkamat a kamatstop nélkül: 5,75%+2,00%=7,75%

Törlesztőrészlet kamatstoppal: 63 300 Ft

Törlesztőrészlet kamatstop nélkül: 69 600 Ft

A havi változás: +6 300 forint (10 százalékos emelkedés)



Nem minden hitelnél ugyanaz a hatás

A portál kiemelte, a hitel típusától függően eltérő lehet az emelkedés mértéke. A rövid kamatperiódusú hitelek adósai kapják a nagyobb pofont.

A 3, 6 és 12 havi, közvetlenül a bankközi referenciakamathoz kötött kölcsönöknél hamar megérzik a kamatstop megszűnését.

Amint elérkezik az október 1. utáni első esedékes kamatfordulójuk, átárazódnak a hiteleik az akkori BUBOR-szintek alapján. Ez náluk konstrukciótól függően 10-11 százalékos törlesztőrészlet-növekedést, azaz havi 6300-7100 forintos pluszkiadást jelent a példaszámításban szereplő jelzálogkölcsön esetén.

A hosszabb kamatperiódusú (3 és 5 éves) hitelek adósai védettebb helyzetben vannak, náluk nem nő meg automatikusan a törlesztő októberben.

Ők nem közvetlen referenciakamathoz, hanem az MNB által felügyelt hivatalos kamatváltoztatási mutatókhoz igazodnak. A kamatstop után ezek alapján számolt piaci kamatuk a hitel saját, szerződés szerinti soron következő rendes fordulónapjától élhet, ekkortól nő a törlesztőrészletük.