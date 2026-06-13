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Kamatstop vége: ennyivel nőhet a törlesztőrészlet októbertől, szakértők kiszámolták

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Csaknem öt év után megszűnhet a több százezer lakáshiteles törlesztőrészletének meredek emelkedését megakadályozó kamatstop. Szakértők kiszámolták, milyen havi többletkiadást jelent ez egy átlagos adós számára szeptember 30-át követően. A rövid kamatperiódusú hitelek adósai kapják a nagyobb pofont.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 8:20
Illusztráció Fotó: Karnok Csaba
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2. példa: 6 havi kamatperiódusú hitel (6 havi BUBOR-hoz kötött)
Teljes hitelkamat kamatstoppal: 2,17%+2,00%=4,17%
Teljes hitelkamat a kamatstop nélkül: 5,84%+2,00%=7,84%
Törlesztőrészlet kamatstoppal: 62 900 Ft
Törlesztőrészlet kamatstop nélkül: 69 800 Ft
A havi változás: +6 900  forint (11 százalékos emelkedés)
 

3. példa: 12 havi kamatperiódusú hitel (12 havi BUBOR-hoz kötött)
Teljes hitelkamat kamatstoppal: 2,40%+2,00%=4,40%
Teljes hitelkamat a kamatstop nélkül: 5,75%+2,00%=7,75%
Törlesztőrészlet kamatstoppal: 63 300 Ft
Törlesztőrészlet kamatstop nélkül: 69 600 Ft
A havi változás: +6 300 forint (10 százalékos emelkedés)
 

Nem minden hitelnél ugyanaz a hatás

A portál kiemelte, a hitel típusától függően eltérő lehet az emelkedés mértéke.  A rövid kamatperiódusú hitelek adósai kapják a nagyobb pofont.

 A 3, 6 és 12 havi, közvetlenül a bankközi referenciakamathoz kötött kölcsönöknél hamar megérzik a kamatstop megszűnését. 

Amint elérkezik az október 1. utáni első esedékes kamatfordulójuk, átárazódnak a hiteleik az akkori BUBOR-szintek alapján. Ez náluk konstrukciótól függően 10-11 százalékos törlesztőrészlet-növekedést, azaz havi 6300-7100 forintos pluszkiadást jelent a példaszámításban szereplő jelzálogkölcsön esetén.

A hosszabb kamatperiódusú (3 és 5 éves) hitelek adósai védettebb helyzetben vannak, náluk nem nő meg automatikusan a törlesztő októberben. 

Ők nem közvetlen referenciakamathoz, hanem az MNB által felügyelt hivatalos kamatváltoztatási mutatókhoz igazodnak. A kamatstop után ezek alapján számolt piaci kamatuk a hitel saját, szerződés szerinti soron következő rendes fordulónapjától élhet, ekkortól nő a törlesztőrészletük.


Kamatcsökkentési esély és a hitelkiváltás lehetősége


Hargitai-Szabó Kata, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a kamatstop megszűnésének idejére és azt követően az MNB várhatóan tovább csökkentheti az alapkamatát. Amennyiben ez bekövetkezik, már alacsonyabbak lehetnek a referenciakamatok és kamatváltoztatási mutatók is, és ebből fakadóan a mostani példákban szereplőknél valamivel  kisebb lehet a törlesztőrészlet-emelkedés.
A BiztosDöntés.hu hitelkalkulátora alapján a piaci lakáshitelek éves kamata jelenleg 6,18 és 7,89 százalék között mozog. Ez azt jelenti, hogy míg a régi, kamatstopos jelzálogkölcsönök kamata a szerződéses felárak miatt sok esetben 7,5-8 százalék körüli szintre ugrana vissza. A piacon tehát ma ennél olcsóbb, ráadásul végig fix kamatozású konstrukciók is elérhetők. A különbség azonban nem okvetlen akkora, hogy érdemes legyen kiváltani a régi, már nem kamatstopos hitelt másikra. Különös tekintettel a kiváltással járó költségekre, mint például a meglévő hitel végtörlesztésének díja és az új kölcsön induló költségei (értékbecslés, közjegyzői díj, földhivatali díj stb.). Ráadásul az elkövetkező években a referenciakamatok további csökkenése esetén a régi hitelek kamata is lejjebb mehet még – foglalta össze a kialakult helyzetet a szakportál. 
 

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