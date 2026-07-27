Időzített bomba: teljesen megteltek a börtönök, ami később üthet vissza a szabadoknak

A németországi börtönök a végletekig túlzsúfoltak (Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA)

Európa börtönei megteltek

Bár Németország helyzete az ország mérete miatt kiemelt figyelmet kap, a probléma az egész Európai Unióban rendszerszintű. Az Európa Tanács SPACE I statisztikai jelentése szerint a kontinens számos országa képtelen kezelni a drasztikus túlzsúfoltságot. Európában a börtönök átlagos kihasználtsága kritikusan magas, és a tagállamok jelentős része küzd kapacitáshiánnyal.

A legsúlyosabb helyzet Franciaországban, Írországban és Horvátországban alakult ki, ahol a fogvatartottak száma rendszeresen meghaladja a 100 hivatalos férőhelyre jutó elméleti maximumot.

A Euronews európai börtönstatisztikái világosan rámutatnak, hogy a túlzsúfoltság és a romló higiéniás körülmények szinte minden tagállamban humanitárius és biztonsági kockázattá nőtték ki magukat. Különösen drámai a helyzet Svédországban is, ahol a bevándorló hátterű klánok és bandák közötti véres háborúk miatt az elmúlt években megállíthatatlanul növekedett a börtönpopuláció.

Európa-szerte küzdenek azzal, hogy megteltek a börtönök (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

A kényszermegoldásokat is meg kell szülni

A börtönök fizikai kapacitásának bővítése – vagyis az új intézmények építése – rendkívül lassú, bürokratikus és méregdrága folyamat, amely ráadásul azonnali megoldást nem nyújt a mindennapi krízisre. A kormányok így kénytelenek alternatív, sokszor vitatott eszközökhöz nyúlni.

Az európai igazságügyi minisztériumok és a büntetés-végrehajtási szervek az alábbi válságkezelő stratégiákat alkalmazzák:

Büntetés-végrehajtási alternatívák : Egyes helyeken lerövidítenék a börtönben töltött időt, és a fennmaradó büntetést szabadlábon töltenék le az elítéltek, csak egy nyomkövető bokapereccel a lábukon, intenzív pártfogói felügyelettel. Ezt természetesen a kisebb bűncselekmények esetén vehetik fontolóra.

: Egyes helyeken lerövidítenék a börtönben töltött időt, és a fennmaradó büntetést szabadlábon töltenék le az elítéltek, csak egy nyomkövető bokapereccel a lábukon, intenzív pártfogói felügyelettel. Ezt természetesen a kisebb bűncselekmények esetén vehetik fontolóra. Személyi állomány radikális bővítése : Mások úgy gondolják, hogy azonnali, tömeges börtönőri toborzásra van szükség. A személyzet így képes lenne kontrollálni az egymással rivalizáló etnikai csoportokat a rácsok mögött.

: Mások úgy gondolják, hogy azonnali, tömeges börtönőri toborzásra van szükség. A személyzet így képes lenne kontrollálni az egymással rivalizáló etnikai csoportokat a rácsok mögött. Nemzetközi kitoloncolási egyezmények: A kormányok egy dologban egyetértenek, szerintük ugyanis kulcsfontosságú politikai cél a bűnelkövető külföldi állampolgárok és az illegális migránsok származási országukba történő gyorsított visszatoloncolása, amivel közvetlenül tehermentesíthető a hazai intézményrendszer.

Pontosan tudják, hogy amennyiben Európa kormányai nem képesek radikálisan átalakítani a büntetőjogi és migrációs politikájukat, a börtönök túlzsúfoltsága nemcsak a büntetés-végrehajtás belső biztonságát fogja felszámolni és káoszba taszítani, hanem a büntetés lejártával az agresszív emberek a többi állampolgár számára is veszélyesek lehetnek.