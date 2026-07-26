Magyar Péter bombát robbantott: mégsem biztos, hogy jönnek a már többszörösen elköltött uniós források

A hírt az Ahogy a Gazda látja nevű Facebook-oldalon is kommentálták. Dudás Zsolt azt írta: Bámulatos. A kormányváltás után már legalább háromszor bejelentette Magyar Péter és Tisza, hogy hazahozták az uniós pénzeket, amit azóta a bejelentéseik alapján már legalább négyszer el is költöttek...most azt találták ki, hogy a Fidesz miatt nem jön. Árad a népbutítás

Magyar Péter miniszterelnök ma délelőtt posztolta a profilján, hogy a kormánya pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes. – Elfogadtuk a korrupcióellenes intézkedéseket, aminek köszönhetően a magyarok hozzájuthatnak az őket megillető 6 ezer milliárd forint uniós forráshoz – írta a kormányfő.

Ő úgy keretezi a történetet, hogy a Fidesz először a Parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz.

– Vajon mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat a magyar egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől, a magyar vállalkozásoktól? Vajon miért akarják ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat? Vajon miért akarják megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek? – tette fel kérdéseit Magyar Péter.