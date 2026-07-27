Schmidt Mária történelmi megemlékezést hirdetett október 23-ra

Világtörténelmet írtunk 1956–2026 Fotó: Mirkó István

Kormos Valéria Táncsics Mihály-díjas újságíró, lapunk egykori főszerkesztője megrázó személyes és oknyomozói emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Felidézte a 2006-os eseményeket követő kutatásait, a meghurcolt ártatlan fiatalok és kétségbeesett szüleik sorsát. Elmesélte, miként indultak el Ékes Ilona képviselő asszonnyal a Nagymező utcai és a Venyige utcai börtönökhöz, ahol megfélemlített, megsérült fiatalokkal és sokkban lévő hozzátartozókkal találkoztak.

Részletesen ismertette az elkövetett brutalitásokat: a viperák, tonfák használatát, a megvertek homlokára filctollal írt sorszámokat, valamint az órákig tartó térdepeltetéseket és megaláztatásokat.

Példaként hozta fel Kengyel Miklós jogászprofesszor bátorságát, aki tisztázta a Magyar Rádió akkor épületénél hamisan megvádolt fiatalokat, vállalva a szakmai kiközösítést is. Kormos Valéria hangsúlyozta, hogy a legborzasztóbb tragédiák közepette a civil társadalom, az ismeretlenül is egymást segítő emberek összefogása mutatta meg a nemzet valódi erejét.

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója felszólalásában felidézte az 1956-os kommunista propaganda hamis világát, amellyel szemben a pesti srácok és lányok fegyvert ragadtak. Rámutatott, hogy 2006-ban a diktatúra politikai örökösei ismét félelembe taszították az országot, embervadászatot rendezve Budapest utcáin. Kiemelte: 1956 egyszerre mérce és iránytű, amely arra kötelez bennünket, hogy soha ne feledkezzünk meg a szabadságért hozott áldozatokról.