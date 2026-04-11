Itt hallgathatja meg Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnökét, ahogy roma szavazatok vásárlását szervezi

A Terror Háza Múzeumot is megrongálták Magyar Péter hívei + videó

Méltatlan támadás érte a Terror Háza Múzeumot, a magyar szabadság és függetlenség egyik legerősebb jelképét. A Terror Háza Múzeum Facebook-oldalán posztolt felvételen látható, ahogyan a Hősök terén tartott koncertet követően a múzeum falára, a Hősök Falára trágár feliratot festenek fel ismeretlen elkövetők. A múzeum feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

2026. 04. 11. 16:52
Fotó: Csudai Sándor
„Méltatlan támadás érte a Terror Háza Múzeumot, a magyar szabadság és függetlenség egyik legerősebb jelképét” – közölte a Terror Háza Múzeum Facebook-oldalán, miután ismeretlen elkövető megrongálta az intézmény homlokzatát.

A tájékoztatás szerint a Hősök terén tartott koncertet követően a múzeum falára, a Hősök Falára trágár felirat került. A közlemény hangsúlyozza: 

az eset nem csupán rongálás, hanem súlyos tiszteletlenség a XX. századi diktatúrák áldozataival szemben.

A múzeum álláspontja szerint az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok egy demokratikus jogállamban, és nem maradhatnak következmények nélkül. A Terror Háza jelezte, hogy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, és bízik abban, hogy a hatóságok mielőbb azonosítják és felelősségre vonják az elkövetőt.

A közleményben arra is felszólították a közvéleményt és a rendezvény szervezőit, hogy ítéljék el a történteket, és álljanak ki a történelmi emlékezet tisztelete mellett. Egyúttal elvárásként fogalmazták meg, hogy az elkövető kérjen bocsánatot a történtekért.


