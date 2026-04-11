Már a tiszások is besokalltak Magyar Péter hazugságaitól + videó

Facebook-videóban mutatott rá Magyar Péter önellentmondásaira Szűcs Gábor, a Megafon és a Patrióta véleményvezére – írja a Mandiner. A nyilatkozatok közötti ellentmondásokkal kapcsolatban már a Tisza Párt szavazói is elégedetlenek.

A videó rávilágít, hogy a Tisza Párt elnöke több alkalommal is eltérően nyilatkozott a rezsicsökkentésről: hol a fenntartása mellett foglalt állást, hol pedig a kivezetését szorgalmazta.

Szűcs Gábor a buszoztatás kérdését is górcső alá veszi:

Magyar Péter korábbi bírálatai ellenére a Tisza Párt rendezvényeihez, például a Nemzeti menethez is kapcsolódott buszos szervezés, amelyről a politikus saját maga is elismerően nyilatkozott korábbi felszólalásaiban.

A Tisza-vezér az árréstoppal kapcsolatban is következetlennek bizonyult: korábban a kivezetéséről beszélt, ám az iráni konfliktus nyomán kialakult nemzetközi energiaár-robbanás idején már a védett árak bevezetését követelte.

Nahát, ez már a tiszásoknak is sok?

– fűzte hozzá a videóhoz a Megafon és a Patrióta véleményvezére.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)