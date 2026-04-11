Megszólalt Varga Judit, Magyar Péter ettől nem lesz nyugodt

„Én a békére szavazok, nem a háborúra. A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra. Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra. A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra. Hajrá, Magyarország!” – írja Facebook-bejegyzésében Varga Judit, Magyar Péter volt felesége.

A volt igazságügyi miniszter a kommentszekcióban azt írta, nem igaz az interneten terjedő tiszás álhír, nem írt semmilyen életrajzi könyvet. Hozzátette: még. Mindez kifejezetten aggasztó lehet Magyar Péter számára, hiszen Varga Judit korábban Hajdú Péter műsorában felhívta a figyelmet: Magyar Péter nem az, akinek mutatja magát. A volt politikus több megdöbbentő részletet is elmesélt az életükből.