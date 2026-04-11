Micsoda fogadtatás! – Lelkes tömeg várta Orbán Viktort Salgótarjánban + videó

Orbán Viktor bácsi! – gyerekbekiabálással kezdődik a miniszterelnök videója, amit közösségi oldalán osztott meg. Majd felcsendül a: Viktor! Viktor! Viktor! – skandálás is. Óriási tömeg fogadta a kormányfőt a kampányhajrában salgótarjáni állomásán is.

Orbán Viktor videója mellé a következőt posztolta:

Micsoda fogadtatás! Köszönöm, Salgótarján!

A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot. Orbán Viktor indulás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

Borítókép: Orbán Viktor Salgótarjánban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)