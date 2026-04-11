Egerben is rengetegen várták Orbán Viktort + videó

„Elképesztő, milyen sokan várták Orbán Viktort Egerben a Polgárok Házában” – írta legújabb videójához Déri Stefi műsorvezető. A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja keretében érkezett a városba.

A felvételen is jól látható, hogy nagy tömeg gyűlt össze a helyszínen, sokan várták Orbán Viktor érkezését.

A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot . Orbán Viktor indulás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

