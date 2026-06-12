Petry ZsoltIfjúsági Európa bajnokságBicskei Bertalanemlékezés

Petry Zsolték nagy dobásra készülnek, Bicskei Bertalan büszke lenne + videó

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Idén is megemlékeznek szövetségi kapitányukról, a 2011-ben elhunyt mesteredzőről, Bicskei Bertalanról az 1984-ben ifjúsági Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott játékosai. A felnőttemléktorna mellett immár másodszor rendeznek rangos, nemzetközi utánpótlás-viadalt Szombathelyen. Petry Zsolt fő szervező négy hazai mellett öt neves külföldi klub korosztályos csapatát is megnyerte a nemes ügynek. Az Eb-döntőben három tizenegyest kivédő korábbi kapusa szerint tovább kell adniuk a mesteredzőtől kapott értékeket.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 12. 5:45
Petry Zsolt
Petry Zsolt és társai nem hagyják feledésbe merülni Bicskei Bertalan (képünkön) emlékét Fotó: Frank Yvette
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– Illés Béla és jómagam is emlékezünk a mesterre. Az U13-as korosztálynak véget ért a bajnokság, pont beleillik ez a torna az idény lezárásába. Tavaly is nagyon rangos lett, idén még inkább várják a gyerekek a Kisöreg Kupát. Nekik ez egy értékmérő, olyan klubok utánpótlásával mérhetik össze a tudásukat, amelyeket tévében látnak. Egész életre szóló élmény lesz. Nekem is úgy megmaradtak a nemzetközi gyerektornák, mint a felnőttválogatott-meccseim – érzékeltette a torna jelentőségét Halmai Gábor, aki úgy összegzett, hogy a szervezők együtt mintegy háromszáz felnőttválogatott-beli fellépésükkel is növelik az esemény ázsióját.

Petry Zsolt
A szombathelyi Illés Labdarúgó Akadémia növendékei számára is jó erőfelmérő a nemzetközi torna Fotó: Facebook/ILA

A magyar utánpótlásfutball egyik, ha nem a legnagyobb sikerét érte el Bicskei Bertalan ifjúsági válogatottja 1984-ben, amikor Európa-bajnok lett. 

A spanyolok, svájciak és lengyelek legyőzését követően Moszkvában a házigazda Szovjetuniót múlta felül tizenegyespárbajban a többek között Petry Zsoltot, Kovács Kálmánt, Keller Józsefet, Pintér Attilát, Vincze Istvánt, Keller Józsefet is a soraiban tudó csapat.

Krizán Sándor, az egykori játékosok által létrehozott egyesület elnöke a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elárulta, mekkora megbecsültségnek örvendenek a Magyar Labdarúgó-szövetségnél.

– Nagy hiányérzet, szívfájdalom számunkra, hogy például a negyvenéves jubileumra nem hívta meg a csapatot az MLSZ. Petry Zsolt kezdeményezett egy újabb közeledést. Nem értjük, mi a probléma. Mi többször meghívtuk őket az emléktornánkra, egyszer el is fogadták. Nem pénzt kérünk, csupán jólesne, ha megemlékeznének rólunk – mondta.

A teljes beszélgetést Petry Zsolttal itt láthatják:

 

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