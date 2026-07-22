Nyár végén döntenek az új közmédia-testület tagjairól
A médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tag jelölhet a kormánypárt, az ellenzék, valamint a médiaszakmai szervezetek is. Radnai Márk, az Országgyűlés művelődési bizottságának a tiszás alelnöke szerint a parlament augusztus végén szavazhat a testület tagjairól.
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