Jeffrey EpsteinFranciaországEgyesült Államok

Jeffrey Epstein egy újabb barátja halt meg rejtélyes körülmények között

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Holtan találták hétfő este Colombesban, egy Párizs melletti elővárosban Daniel Siad francia–svéd modellügynököt, aki a vádak szerint éveken át toborzott kiskorú lányokat és fiatal nőket a szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein számára. A nanterre-i ügyészség szerdán hivatalosan bejelentette, hogy nyomozást indított a haláleset körülményeinek tisztázására.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 22. 17:25
Még évekkel Jeffrey Epstein halála után is a botrányától hangos a világ
Még évekkel Jeffrey Epstein halála után is a botrányától hangos a világ Fotó: HANDOUT Forrás: US Department of Justice
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Az áldozatok most úgy érzik, a sors és a lassú hatóságok végleg megfosztották őket az igazságszolgáltatástól. 

Nagyon frusztráló. Karnyújtásnyira volt a letartóztatástól. Olyan keményen dolgoztunk azért, hogy igazságot szolgáltassanak...

– nyilatkozta Karlsson az AFP hírügynökségnek. Nem ez az első eset, hogy az Epstein-ügy francia szála elvarratlan marad. Jean-Luc Brunel sztár-modellügynököt, aki szintén lányokat közvetített a milliárdosnak, 2020-ban tartóztatták le, de 2022-ben felakasztva találták a párizsi börtöncellájában.

Mivel maga Epstein is öngyilkos lett a cellájában 2019-ben, az áldozatokat képviselő ügyvédek szerint a hálózat újabb fontos láncszeme tűnt el, aki segíthetett volna feltárni a teljes igazságot.

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