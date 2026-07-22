Jeffrey Epstein egy újabb barátja halt meg rejtélyes körülmények között

Az áldozatok most úgy érzik, a sors és a lassú hatóságok végleg megfosztották őket az igazságszolgáltatástól.

Nagyon frusztráló. Karnyújtásnyira volt a letartóztatástól. Olyan keményen dolgoztunk azért, hogy igazságot szolgáltassanak...

– nyilatkozta Karlsson az AFP hírügynökségnek. Nem ez az első eset, hogy az Epstein-ügy francia szála elvarratlan marad. Jean-Luc Brunel sztár-modellügynököt, aki szintén lányokat közvetített a milliárdosnak, 2020-ban tartóztatták le, de 2022-ben felakasztva találták a párizsi börtöncellájában.

Mivel maga Epstein is öngyilkos lett a cellájában 2019-ben, az áldozatokat képviselő ügyvédek szerint a hálózat újabb fontos láncszeme tűnt el, aki segíthetett volna feltárni a teljes igazságot.