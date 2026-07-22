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Ereje teljében váratlanul meghalt a kétszeres olimpiai bajnok

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Tragikus hír rázta meg a norvég és az egyetemes sportvilágot. 50 éves korában teljesen váratlanul meghalt a kétszeres olimpiai bajnok norvég evezős, Olaf Tufte, aki 1996 és 2021 között hét nyári olimpián szerepelt. Néhány nappal ezelőtt még a norvég labdarúgó-válogatott oslói ünneplésén vett részt, s ő vezényelte az evezést Elefántcsontpart legyőzése után.

Magyar Nemzet
2026. 07. 22. 6:53
Olaf Tufte 2008-ban, a pekingi olimpián nyert másodszor egypárevezésben Fotó: FRED DUFOUR Forrás: AFP
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