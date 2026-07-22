Takarodjatok, orosz kézilabdázók – kiborultak és tiltakoznak a skandinávok

Álságos IHF-üzenet Ukrajnának

Annak ellenére, hogy Oroszország és Fehéroroszország zöld jelzést kapott az IHF-től, a nemzetközi szövetség kiadott egy olyan, semmitmondó nyilatkozatot, amelyben megpróbálja hűteni a kedélyeket „Az IHF megerősíti az Ukrán Kézilabda-szövetség támogatását, és továbbra is szolidaritását fejezi ki Ukrajnával. Az IHF határozottan elítéli az Ukrajnában zajló háborút és annak pusztító következményeit.”

Ugyanakkor az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) nem tartja magára nézve kötelezőnek az IHF döntését,

ez pedig azt jelenti, hogy az orosz női válogatott biztosan nem lesz ott a decemberi Európa-bajnokságon.