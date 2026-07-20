pankotai lilipolgár juditköztársasági elnökMagyar Péter

Megszólalt Pankotai Lili is Polgár Judit ügyében, Magyar Péter ennek nem fog örülni

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A baloldali influenszer is a társadalmi egyeztetést hiányolja.

2026. 07. 20. 16:35
Fotó: Kurucz Árpád
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Pankotai úgy véli, hogy teljes mértékben jogos, hiszen erre kérte Magyar Péter az embereket és a saját frakcióját is. Azt kérte, hogy a társadalom mondja el a véleményét, adjon ötleteket, vitázzon és segítsen a választásban.

Magyar Péter a saját frakcióját is arra kérte, hogy amennyiben nem hallaná meg az emberek véleményét, hibázna, elsietne valamit vagy a saját feje után menne, akkor a frakció ellensúlyozza őt. Most viszont az emberek azt látják, hogy a párt egy személyben Magyar Péter

– írta Pankotai Lili. Hozzátette azért a frakcióülés, ahol véglegesítik a döntést, még nem jött el.

 

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Bogár László
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Demokrácia

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