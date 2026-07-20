Megszólalt Pankotai Lili is Polgár Judit ügyében, Magyar Péter ennek nem fog örülni

Pankotai úgy véli, hogy teljes mértékben jogos, hiszen erre kérte Magyar Péter az embereket és a saját frakcióját is. Azt kérte, hogy a társadalom mondja el a véleményét, adjon ötleteket, vitázzon és segítsen a választásban.

Magyar Péter a saját frakcióját is arra kérte, hogy amennyiben nem hallaná meg az emberek véleményét, hibázna, elsietne valamit vagy a saját feje után menne, akkor a frakció ellensúlyozza őt. Most viszont az emberek azt látják, hogy a párt egy személyben Magyar Péter

– írta Pankotai Lili. Hozzátette azért a frakcióülés, ahol véglegesítik a döntést, még nem jött el.