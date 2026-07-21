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Egy hónap se kellett a Tisza hatalmas kudarcához: ma áttörte az üzemanyagár a védett szintet

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Kiderült, hogy miért nem vállalta a köztársasági elnöki felkérést Polgár Judit

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A kormányfő nem sokkal kilenc óra után adta meg beszédével az ülés alaphangulatát. Magyar Péter beszédében hosszasan beszélt a nándorfehérvári diadalról. Ezt követően a miniszterelnököt többen is azzal szembesítették, a személye alkalmatlan a nemzeti egység megteremtésére, és éppen ez volt az ok, amiért Polgár Judit nem fogadta el a köztársasági elnöki jelölést.

Gábor Márton
2026. 07. 21. 9:15
Fotó: Ladóczki Balázs
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Az ellenzéki politikust az eddigi kormányzati teljesítmény a mohácsi vész előtti időkre emlékezteti.

Öt vizsgálóbizottságok felállítottak, a vitánk hevében egynek a vezetését ránk bízta. Képzelje el, ez az egyetlen vizsgálóbizottság, amelyik dolgozik, a többiek még egy ülést sem hívtak össze

– hívta fel a figyelmet Toroczkai László, aki példátlannak nevezte, amit a köztársasági elnök megválasztásával kapcsolatban csinálnak.

Rétvári Bence: Megvan a Tisza első komoly politikai kudarca

Rétvári Bence frakcióvezető felszólalásában kiemelte, a szuverenitás, az ország szabadsága és függetlensége a legnagyobb kincs, ezért is büszkék a nándorfehérvári hősökre, „valóban ezért volt furcsa, hogy a Tisza-kormány idején az új közmédia egyik első lépése a déli harangszó eltörlése volt, amit a tiltakozás után visszaállítottak és újra hallhatjuk.”

A KDNP frakcióvezetője leszögezte, az ülés eleji távolmaradásuk nem Forsthoffer Ágnesnek szólt, ő normális hangnemet próbál teremteni.

A távolmaradásunk annak az eljárásnak szólt, amiben Európában példátlanul eltávolították a köztársasági elnököt. Elmondtuk, hogy mi ebben nem veszünk részt, sem a jelölési folyamatban, sem a szavazásban, sem bármiben, ami legitimálná ezt

– tette világossá Rétvári Bence, aki a Tisza első komoly politikai kudarcának nevezte, hogy Polgár Judit visszautasította az államfőjelöltséget. – Ez annak az eredménye, hogy valaki indulatból hoz döntéseket, nem tud konzultációkat folytatni, nem kíváncsi más véleményekre, az algoritmus uralja a gondolkodását, mindent ő akar uralni” – vélekedett Rétvári Bence, aki úgy látja

Polgár Judit úgy tudott 15 millió magyar Polgár Juditja maradni, hogy visszautasítja Magyar Péter felkérését, mert a legmegosztóbb politikus ma Magyar Péter, és akit ő jelöl, arra átragad ez a megosztottság.

Rétvári Bence végül arról érdeklődött, hogy miért tiltott le tusnádfürdői vitákról minisztereket és államtitkárokat Magyar Péter.

A mai napon között lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról, az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról szóló javaslatok általános vitáját.

Bóka János: A miniszterelnök nem alkalmas arra, hogy megteremtse a nemzet egységét

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, 

a köztársasági elnök személye és intézménye testesíti meg a nemzet egységét. Ez nem attól függ, hogy önöknek szimpatikus-e a köztársasági elnök. Önök megtámadták a köztársasági elnök személyét és intézményét, önök játszották el az esélyüket, hogy valaha is a nemzeti egység megteremtőjeként lépjenek fel. A miniszterelnök személye és politikája miatt sem alkalmas arra, hogy megteremtse a nemzet egységét, de ettől még kormányozhatna, ha akarna.

Bóka János úgy látja, méltatlan helyzetbe hozták a köztársasági elnöki intézményt és Polgár Juditot is. A politikus Magyar Péternek azt javasolta, koncentráljon a kormányzásra, „miniszterelnök olyan, mint honfoglaló ősünk, aki száguldó lovon hátrafele nyilaz. Miniszterelnök olyan lelkesedéssel nyilaz hátrafelé, hogy közben nem figyeli, merre viszi a ló. Magyarországon jelenleg is vannak problémák, amelyek megoldása a kormány feladata, felelőssége lenne.”

Náci propagandagépezet, Hack Péter és Virág elvtárs

Éles hangvételű felszólalásban támadta a Fidesz, a KDNP, és a Mi Hazánk frakcióit Magyar Péter a parlamentben. A Tisza Párt elnöke több témát is érintett, Orbán Viktort nyilvános vitára hívta, bírálta a tusványosi rendezvényt, miközben saját hibáiról is beszélt, és ismét kemény kijelentéseket tett a Fideszre, valamint a KDNP-re.

Magyar Péter azt állította, hogy a tusványosi szabadegyetem megszervezésére a magyar emberek több százmillió forintot fizetnek, ezért szerinte elvárható lenne, hogy ott valódi közéleti viták zajljanak. A Fideszt azzal vádolta, hogy az elmúlt években „bábszínházat” csinált a rendezvényből, és jelentéktelen ellenzéki szereplőket hívott meg. A Tisza Párt vezetője felszólította a kormánypárti képviselőket, hogy hívják meg őt is Tusványosra, majd 

Bóka Jánoshoz fordulva azt kérte, beszéljen az Egyesült Államokból hazafelé tartó Orbán Viktorral, és kérdezze meg tőle, „összeszedte-e már a bátorságát” ahhoz, hogy nyilvános vitát folytasson vele az ország ügyeiről.

Felszólalásában Magyar Péter saját szerepéről is beszélt. Kijelentette, hogy emberként ő is követ el hibákat, és ha ez megtörténik, vállalja a felelősséget, valamint bocsánatot kér. Ezzel szemben Orbán Viktort bírálta amiatt, hogy szerinte a miniszterelnök korábban nem ismerte el saját tévedéseit.

A Tisza Párt elnöke kitért Polgár Judit köztársaságielnök-jelölésének ügyére is. Azt állította, hogy a Fideszhez köthető szereplők és propagandisták verbálisan támadták a világhírű sakkozót, akit szerinte méltatlan módon árulónak neveztek. Ugyanebben az összefüggésben Kapu Tibor űrhajóst is megemlítette. Korábban Bóka Jánosnak az üzemanyagárak miatt is nekiment.

Toroczkai Lászlónak is üzent a parlamentben. A Mi Hazánk elnöke által vezetett vizsgálóbizottságról azt mondta, hogy annak eddig nem volt kézzelfogható eredménye. Úgy fogalmazott: 

ha Toroczkai nem érzi magában az erőt a feladat ellátására, adja vissza megbízatását, és válasszanak helyette másik bizottsági elnököt.

A felszólalás egyik legélesebb kijelentése akkor hangzott el, amikor Magyar Péter Rétvári Bencének válaszolva azt mondta: szerinte nem a déli harangszó szűnt meg, hanem „egy észak-koreai típusú náci szervezet”. Emellett azt is állította, hogy a kormánypártok egy alternatív valóságban élnek, és utalást tett A tanú című filmre is.

Deák Dániel, a bojkott kapcsán a közösségi oldalán azt írta,

 Bóka János közölte: a parlamentben folytatódik a színjáték, amelyben a Fidesz–KDNP nem vesz részt. Álláspontja szerint Magyar Péter erőszakkal távolította el Sulyok Tamást a köztársasági elnöki tisztségből, ezért a kialakult helyzetet illegitimnek tartják. Hozzátette: ezen Forsthoffer Ágnes felszólalása sem változtat.

Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Ladóczki Balázs)

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