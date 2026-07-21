Kiderült, hogy miért nem vállalta a köztársasági elnöki felkérést Polgár Judit

Az ellenzéki politikust az eddigi kormányzati teljesítmény a mohácsi vész előtti időkre emlékezteti.

Öt vizsgálóbizottságok felállítottak, a vitánk hevében egynek a vezetését ránk bízta. Képzelje el, ez az egyetlen vizsgálóbizottság, amelyik dolgozik, a többiek még egy ülést sem hívtak össze

– hívta fel a figyelmet Toroczkai László, aki példátlannak nevezte, amit a köztársasági elnök megválasztásával kapcsolatban csinálnak.

Rétvári Bence: Megvan a Tisza első komoly politikai kudarca

Rétvári Bence frakcióvezető felszólalásában kiemelte, a szuverenitás, az ország szabadsága és függetlensége a legnagyobb kincs, ezért is büszkék a nándorfehérvári hősökre, „valóban ezért volt furcsa, hogy a Tisza-kormány idején az új közmédia egyik első lépése a déli harangszó eltörlése volt, amit a tiltakozás után visszaállítottak és újra hallhatjuk.”

A KDNP frakcióvezetője leszögezte, az ülés eleji távolmaradásuk nem Forsthoffer Ágnesnek szólt, ő normális hangnemet próbál teremteni.

A távolmaradásunk annak az eljárásnak szólt, amiben Európában példátlanul eltávolították a köztársasági elnököt. Elmondtuk, hogy mi ebben nem veszünk részt, sem a jelölési folyamatban, sem a szavazásban, sem bármiben, ami legitimálná ezt

– tette világossá Rétvári Bence, aki a Tisza első komoly politikai kudarcának nevezte, hogy Polgár Judit visszautasította az államfőjelöltséget. – Ez annak az eredménye, hogy valaki indulatból hoz döntéseket, nem tud konzultációkat folytatni, nem kíváncsi más véleményekre, az algoritmus uralja a gondolkodását, mindent ő akar uralni” – vélekedett Rétvári Bence, aki úgy látja

Polgár Judit úgy tudott 15 millió magyar Polgár Juditja maradni, hogy visszautasítja Magyar Péter felkérését, mert a legmegosztóbb politikus ma Magyar Péter, és akit ő jelöl, arra átragad ez a megosztottság.

Rétvári Bence végül arról érdeklődött, hogy miért tiltott le tusnádfürdői vitákról minisztereket és államtitkárokat Magyar Péter.