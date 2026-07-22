TusványosFK CsíkszeredaSzondy ZoltánSepsi OSKDiószegi László

„Nem félünk”: a Sepsi OSK elnöke odaszúrt a románoknak, szóba került az új magyar kormány is

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Az elmúlt években előbb a Sepsi OSK, majd az FK Csíkszereda szerepelt székelyföldi, magyar identitású klubként a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Diószegi László, a Sepsi elnöke a Magyarországról kapott sporttámogatás fontosságát emelte ki a Tusványoson, Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda első embere bízik benne, hogy az új magyar kormány sem szünteti meg a támogatást.

Forrás: nso.hu2026. 07. 22. 18:49
Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke tavasszal feljutást ünnepelhetett, székelyföldi, magyar identitású csapatként szerepel a román élvonalban az FK Csíkszereda is Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim
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– Nem hiszem, hogy az akadémiai támogatást az új magyar kormány tényleg megszünteti. Szigorú elszámolási feltételekhez kötve kaptuk, és jó célra fordítottuk, a sportnál jobban semmi sem erősíti a nemzeti kötődést. Ha pedig mégis megvonják tőlünk, jó székely szokás szerint újragomboljuk a kabátot – fogalmazott Szondy.

A Sepsi OSK és az FK Csíkszereda is vereséggel kezdett

A magyar bajnoksággal ellentétben a román pontvadászat már a múlt héten elkezdődött. Egyik magyar identitású klub sem szerzett pontot a nyitányon, a Sepsi a bukaresti Rapid vendégeként 1-0-s, míg a Csíkszereda a Corvinul otthonában 3-0-s vereséget szenvedett.

Diószegi László leszögezte, hogy friss feljutóként csakis a bennmaradás lehet a sepsiszentgyörgyi klub célja. Szondy Zoltán kevésbé volt konkrét az elvárásokat illetően, de kijelentette, hogy sokat vár az új vezetőedzőtől, Szabó Istvántól, aki a 2022/23-as idényben a Kecskemét kispadján szerzett magyar bajnoki ezüstérmet.

 

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