„Nem félünk”: a Sepsi OSK elnöke odaszúrt a románoknak, szóba került az új magyar kormány is

– Nem hiszem, hogy az akadémiai támogatást az új magyar kormány tényleg megszünteti. Szigorú elszámolási feltételekhez kötve kaptuk, és jó célra fordítottuk, a sportnál jobban semmi sem erősíti a nemzeti kötődést. Ha pedig mégis megvonják tőlünk, jó székely szokás szerint újragomboljuk a kabátot – fogalmazott Szondy.

A Sepsi OSK és az FK Csíkszereda is vereséggel kezdett

A magyar bajnoksággal ellentétben a román pontvadászat már a múlt héten elkezdődött. Egyik magyar identitású klub sem szerzett pontot a nyitányon, a Sepsi a bukaresti Rapid vendégeként 1-0-s, míg a Csíkszereda a Corvinul otthonában 3-0-s vereséget szenvedett.