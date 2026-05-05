Sikeres magyar identitáspróba

S van még egy ember, akiről muszáj szólni: Csürös Attila. A 31 éves középhátvéd is helyi születésű, 2014 óta a felnőttcsapat játékosa, tehát a megye egyből indulva a csapattal együtt lépett egyre magasabbra, majd múlt pénteken eljött élete nagy napja, ő fejelte a győztes gólt az FCSB ellen. A sors útjai tényleg kifürkészhetetlenek: ha magyarországi támogatással nem születik meg a székelyföldi akadémia, Csürös talán még ma is a román megyebajnokságban kallódik. Így viszont beírta magát a város történelmébe. A győzelem után persze a szurkolók – igaz, nem éppen míves – rigmust költöttek róla, hosszasan énekelték, miszerint Csürös bevágta, na nem éppen ezzel a szóval…

Érdemes végignézni a győzelem utáni ünneplésről készült videót. A lelátó közepén kifeszített hatalmas magyar és székely lobogó, a diadal tiszteletére előbb székely, majd magyar himnusz, a közönséggel együtt tomboló játékosok. A sajtótájékoztatón Ilyés Róbert előbb magyarul értékelt és válaszolt az újságírók kérdésére, a román kollégák mindezt türelmesen kivárták, s csak ezután kaptak szót.

Mindez Romániában egy deklaráltan és büszkén magyar identitású, a Székelyföldet képviselő csapat otthonában, amelyet az idény során sorozatos atrocitásokkal és büntetésekkel akartak megtörni.

Az FK Csíkszereda első élvonalbeli idénye nem csupán futballszakmai kihívás, hanem identitáspróba is volt. Már a bajnokság elején fegyelmi eljárás indult a klub ellen a székely jelképek miatt: a Craiova elleni mérkőzésen a játékoskísérő gyerekek olyan pólóban léptek pályára, amelyen a Székelyföld felirat, valamint a nap és a hold, vagyis a székelység ismert jelképei szerepeltek. Ami Csíkszeredában természetes önazonosság, abból Bukarestben ügy lett. A folytatásban sem csitult a nyomás: a lelátón megjelenő magyar és székely zászlók miatt újabb és újabb bírságok érkeztek.