Hogyan tovább, magyar kézilabda? Nem egyetlen veszprémi gólon múlt

A közeg alakult úgy az évek során, hogy nem karolja fel a magyarokat. Abban a klubban, amely éveken, sőt évtizedeken a magyar válogatott gerincét adta. Tudjuk, más okai is vannak, de a jelenlegi modellről bebizonyosodott, hogy fenntarthatatlan.

Ha hihetünk a statisztikának, az elmúlt négy évben ötvennégy játékos fordult meg Veszprémben. Ha ebből kivonjuk a magyar fiatalokat, a szám akkor is közelíti az ötvenet. Higgyük el, hogy most már tényleg csak további tízet kell lecserélni, és akkor végre megnyílnak a Final Four kapui?

Ugyan. Egyik napról a másikra nem fog menni, de vissza kell állni arra, hogy a Veszprém – és persze a Szeged – a magyar válogatott gerincét adja. Mert a válogatott sokkal fontosabb bármelyik klubcsapatnál. Mára az a feledés homályába veszett, hogy a Veszprém és a Szeged két éve mit csinált a BL-ben, de a londoni olimpia, a bravúros továbbjutás Izland ellen örökre eleven emlék.

Ugyanezt végigzongorázhatjuk a Szegeddel, ahol szintén születtek nehezen megmagyarázható döntések, de amely annyira sohasem esett át a ló túloldalára, mint a Veszprém. Még mindig van magyar mag, amelynek megerősítésén újra fáradoznak, s egy-egy hűséges légióst, így mindenekelőtt Sostaricot és Mackovseket okkal azonosíthatunk szegediként.