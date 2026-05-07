Rendkívüli

Visszalép a miniszteri jelöléstől Magyar Péter sógora

Bajnokok LigájaMagdeburgpick szegednegyeddöntő

Klubrekordot döntött a címvédő, történelmi léptékű verést kapott a Szeged a BL-ben

Németországban vívták a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjének másik magyar érdekeltségű visszavágóját is. Az OTP Bank-Pick Szeged a címvédő Magdeburg otthonában, a csoda reményében lépett pályára a jubileumi BL-mérkőzésén. A németek nem kegyelmeztek, már az első félidőben négy góllal növelték amúgy sem csekély előnyüket. A második játékrészben a Magdeburg klubcsúcsot, a Szeged pedig negatív klubrekordot döntött: a vége 45-37 lett. A Veszprém után tehát a Szeged is elbukott a Final Four kapujában.

Tóth Norbert
2026. 05. 07. 20:38
Nem tudott csodát tenni a Szeged Németországban. Fotó: Eroll Popova/SC Magdeburg
Nem tudott csodát tenni a Szeged Németországban. Fotó: Eroll Popova/SC Magdeburg
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ugyan „csak” 2-3 gólon mozgott a különbség, de mégsem volt érezhető az, hogy benne lenne a játékban bármiféle fordulat, a Magdeburg jól kontrollálta a találkozót.

A következő percekben ismét domináltak a németek, akik sorozatban négy gólt szereztek (32-26). Nem állt itt le a címvédő, amely hétgólos előnyre tett szert, már a 45. percben kialakult a szegedi odavágó végeredménye (35-28).

A gól nélkül végződő magdeburgi támadás olyan ritka volt, mint a fehér holló. A hazaiak már egyértelműen arra utaztak, hogy a publikumot szórakoztassák. Sostaric és Jelinic után Frimmel is büntetőt hibázott, egészen hihetetlen volt már ezt látni. Az újabb szegedi hiba után az 50. percben a negyvenedik gólját szerezte a címvédő (40-31). 

A 42. hazai találat azt jelentette, hogy a Szeged negatív rekordot dönt a BL-ben (korábban az Aalborg lőtt 41-et a Tisza-partiaknak). A Magdeburg klubkordot döntött, ugyanis soha nem szerzett még 44 találatot egy BL-mérkőzésen.

Amit még pozitívumként fel lehetett jegyezni, hogy Furka Márton megszerezte első BL-találatát. A vége 45-37 lett, kettős vereséggel búcsúzott a Szeged a BL-től.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. mérkőzés, Magdeburg, GETEC Aréna
SC Magdeburg–OTP Bank-Pick Szeged 45-37 (23-19)
Gól/lövés: 45/56, illetve 37/51
Gól/hétméteres: 5/5, illetve 2/5
Kiállítás: 8, illetve 8 perc

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.