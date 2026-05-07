Klubrekordot döntött a címvédő, történelmi léptékű verést kapott a Szeged a BL-ben

Ugyan „csak” 2-3 gólon mozgott a különbség, de mégsem volt érezhető az, hogy benne lenne a játékban bármiféle fordulat, a Magdeburg jól kontrollálta a találkozót.

A következő percekben ismét domináltak a németek, akik sorozatban négy gólt szereztek (32-26). Nem állt itt le a címvédő, amely hétgólos előnyre tett szert, már a 45. percben kialakult a szegedi odavágó végeredménye (35-28).

A gól nélkül végződő magdeburgi támadás olyan ritka volt, mint a fehér holló. A hazaiak már egyértelműen arra utaztak, hogy a publikumot szórakoztassák. Sostaric és Jelinic után Frimmel is büntetőt hibázott, egészen hihetetlen volt már ezt látni. Az újabb szegedi hiba után az 50. percben a negyvenedik gólját szerezte a címvédő (40-31).

A 42. hazai találat azt jelentette, hogy a Szeged negatív rekordot dönt a BL-ben (korábban az Aalborg lőtt 41-et a Tisza-partiaknak). A Magdeburg klubkordot döntött, ugyanis soha nem szerzett még 44 találatot egy BL-mérkőzésen.

Amit még pozitívumként fel lehetett jegyezni, hogy Furka Márton megszerezte első BL-találatát. A vége 45-37 lett, kettős vereséggel búcsúzott a Szeged a BL-től.