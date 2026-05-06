Elek GáborFinal FourkézilabdaEHFMOL Esztergom Kézilabdakézilabda Európa-liganégyes döntőesztergom

Történelmi lehetőség kapujában az Esztergom, Elek Gábor kimondta a nagy igazságot

Tovább folytatódik a Mol Esztergom tündérmeséje a női kézilabda Európa-ligában. Elek Gábor együttese már a második számú európai kupasorozat négyes döntőjére készül, ahol már bármi megtörténhet. Az esztergomi vezetőedző az európai szövetségnek adott bővebb interjút a történelmi hétvége előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 7:23
Esztergom, kézilabda, Elek Gábor
Csodával határos idényt mennek az esztergomiak Fotó: MOL Esztergom/Lőrinczi Gergely
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Megtaláltak a csapat egyensúlyát Esztergomban. Fotó: Lőrinczi Gergely/MOL Esztergom
Megtaláltak a csapat egyensúlyát Esztergomban. Fotó: Mol Esztergom/Lőrinczi Gergely

Elek Gábor: Élni kell a lehetőséggel

A Mol Esztergom a jövő szombati elődöntőben a házigazda, tavalyi bronzérmes Dijon gárdájával küzd meg a döntőbe jutásért, a tréner erről is beszélt. – Az egyértelmű, hogy ebben a szakaszban nincsenek gyenge csapatok. Papíron a legkevésbé tapasztalt csapatnak számíthatunk, de a szezon elején már bebizonyítottuk, hogy bárkivel felvehetjük a versenyt. Számunkra már az is hatalmas eredmény, hogy itt lehetünk, szóval ez azt is jelenti, hogy kisebb nyomás alatt játszhatunk, mint mások. 

Végső soron az ilyen mérkőzéseket a pillanatnyi forma és fizikai állapot dönti el, és ebben a tekintetben úgy gondoljuk, hogy bármelyik ellenféllel felvehetjük a versenyt

– jelentette ki Elek Gábor, aki azt is hozzátette, hogy a mentális felkészültség szintén kiemelten fontos lesz a négyes döntőben. – Mindig azt mondom a játékosaimnak: amikor ott a lehetőség, meg kell ragadni. Nem álmodozni kell róla, élni kell vele. Most egy nagy lehetőség kapujában állunk, és nem azért megyünk oda, hogy elkerüljük a kudarcot, hanem azért, hogy sikert érjünk el – hangsúlyozta.

A mosonmagyaróvári negyeddöntő:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekkáosz

A káosz küszöbén

Kondor Katalin avatarja

Az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu