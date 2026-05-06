Történelmi lehetőség kapujában az Esztergom, Elek Gábor kimondta a nagy igazságot

Megtaláltak a csapat egyensúlyát Esztergomban. Fotó: Mol Esztergom/Lőrinczi Gergely

Elek Gábor: Élni kell a lehetőséggel

A Mol Esztergom a jövő szombati elődöntőben a házigazda, tavalyi bronzérmes Dijon gárdájával küzd meg a döntőbe jutásért, a tréner erről is beszélt. – Az egyértelmű, hogy ebben a szakaszban nincsenek gyenge csapatok. Papíron a legkevésbé tapasztalt csapatnak számíthatunk, de a szezon elején már bebizonyítottuk, hogy bárkivel felvehetjük a versenyt. Számunkra már az is hatalmas eredmény, hogy itt lehetünk, szóval ez azt is jelenti, hogy kisebb nyomás alatt játszhatunk, mint mások.

Végső soron az ilyen mérkőzéseket a pillanatnyi forma és fizikai állapot dönti el, és ebben a tekintetben úgy gondoljuk, hogy bármelyik ellenféllel felvehetjük a versenyt

– jelentette ki Elek Gábor, aki azt is hozzátette, hogy a mentális felkészültség szintén kiemelten fontos lesz a négyes döntőben. – Mindig azt mondom a játékosaimnak: amikor ott a lehetőség, meg kell ragadni. Nem álmodozni kell róla, élni kell vele. Most egy nagy lehetőség kapujában állunk, és nem azért megyünk oda, hogy elkerüljük a kudarcot, hanem azért, hogy sikert érjünk el – hangsúlyozta.