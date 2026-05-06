Ami a másik két negyeddöntőt illeti, a kétszeres címvédő Flensburg hazai döntetlen után nyolc góllal nyert a szintén német Hannover vendégeként, míg a tavalyi ezüstérmes Montpellier az otthon szerzett tízgólos előnyből hetet megtartott az északmacedón Vardar elleni visszavágó végére. Az elődöntő párosításait pénteken sorsolják ki.
Imre Bence az EHF címlapján, miután tökéletes játékával segített győzni az év mérkőzésén
Kedd este kialakult a férfikézilabda Európa-liga négyes döntőjének mezőnye. A francia Montpellier mellett három német csapat lesz ott a hamburgi végjátékban: a kétszeres címvédő Flensburg, valamint a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató MT Melsungen mellett Imre Bence együttese, a THW Kiel.
Férfikézilabda Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók:
- THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) 34-29 – hétméteresek után, összesítésben 64-62-vel jutott tovább a Kiel
- FC Porto (portugál)–MT Melsungen (német) 23-19 – továbbjutott a Melsungen 47-46-tal
- HC Vardar 1961 (északmacedón)–Montpellier Handball (francia) 27-24 – továbbjutott a Montpellier 57-50-nel
- TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) 35-43 – továbbjutott a Flensburg 82-74-gyel
