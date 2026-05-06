Imre Bence az EHF címlapján, miután tökéletes játékával segített győzni az év mérkőzésén

Ami a másik két negyeddöntőt illeti, a kétszeres címvédő Flensburg hazai döntetlen után nyolc góllal nyert a szintén német Hannover vendégeként, míg a tavalyi ezüstérmes Montpellier az otthon szerzett tízgólos előnyből hetet megtartott az északmacedón Vardar elleni visszavágó végére. Az elődöntő párosításait pénteken sorsolják ki.