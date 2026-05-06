Imre Bence az EHF címlapján, miután tökéletes játékával segített győzni az év mérkőzésén

Kedd este kialakult a férfikézilabda Európa-liga négyes döntőjének mezőnye. A francia Montpellier mellett három német csapat lesz ott a hamburgi végjátékban: a kétszeres címvédő Flensburg, valamint a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató MT Melsungen mellett Imre Bence együttese, a THW Kiel.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 7:10
Imre Bence tökéletes teljesítményt nyújtott: egy hétméteres erejéig volt pályán, azt be is lőtte Fotó: DPA/Frank Molter
Ami a másik két negyeddöntőt illeti, a kétszeres címvédő Flensburg hazai döntetlen után nyolc góllal nyert a szintén német Hannover vendégeként, míg a tavalyi ezüstérmes Montpellier az otthon szerzett tízgólos előnyből hetet megtartott az északmacedón Vardar elleni visszavágó végére. Az elődöntő párosításait pénteken sorsolják ki.

Férfikézilabda Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók:

  • THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) 34-29 – hétméteresek után, összesítésben 64-62-vel jutott tovább a Kiel
  • FC Porto (portugál)–MT Melsungen (német) 23-19 – továbbjutott a Melsungen 47-46-tal
  • HC Vardar 1961 (északmacedón)–Montpellier Handball (francia) 27-24 – továbbjutott a Montpellier 57-50-nel
  • TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) 35-43 – továbbjutott a Flensburg 82-74-gyel

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
