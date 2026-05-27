Bíróság elé álltak a vesztegetéssel vádolt volt rendőri vezetők
Megkezdődött a Győri Törvényszéken annak a tizenhat vádlottat számláló büntetőügynek a tárgyalása, amely a helyi rendőri vezetés legfelsőbb köreit érinti. A vádhatóság szerint a volt városi kapitány és egykori helyettese hivatali pozíciójukat kihasználva, rendszerszintű korrupció útján játszottak össze a régió legnagyobb vagyonvédelmi vállalatával.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!