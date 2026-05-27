Digitális tér – Ott kell igazán a megújulás, ahol a legnagyobb vereséget szenvedte el a Fidesz

A Dopemannek adott interjúban Orbán Viktor feladatként jelölte meg, hogy meg kell érteni a választási eredmény mögött húzódó folyamatokat, egyúttal ki kell találni annak módját, hogy a Fidesz–KDNP miként tartsa meg eddigi választóit és szólítsa meg a most a Tiszára szavazó fiatalokat. A választási eredménynek megannyi oka van, az embereket számtalan tényező befolyásolja, amikor belépnek a szavazóhelyiségbe. Az ugyanakkor világos, és cikksorozatunk erre számtalan példát hozott fel, hogy sok reménye nem lehet a volt kormánypártoknak anélkül, hogy a digitális térben ne erősítenének a pozíciójukon. Hiába ugyanis bármilyen megújulás, ha az üzeneteket nem tudják eljuttatni azokhoz a választói rétegekhez, amelyeknél most nagyon alulmaradtak.

