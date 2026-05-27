Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövök!

brüsszelfidesz – kdnpkampányorbán viktorMagyar Péter

Digitális tér – Ott kell igazán a megújulás, ahol a legnagyobb vereséget szenvedte el a Fidesz

Az űrtechnológia és a lomha vasmű harcát hozta a 2026-os magyarországi választási kampány a digitális térben – ezzel vezettük fel azt a hatrészes cikksorozatunkat, amelyben annak jártunk utána: mely tényezők vezettek oda, hogy a Tisza behozhatatlan előnyre tett szert az interneten és a közösségi médiában. Írásainkban egyrészt bemutattuk, hogy az Orbán-ellenes világ szárnyalt: a kormányt támadó influenszerek, médiatermékek, zenei előadók éveken át építették magukat, így milliók politikai felfogását tudták befolyásolni. Ennél a Fidesz mindenkit megszólítani akaró és jó részben a hirdetésekre építő stratégiája eleve gyengébb lábakon állt, ráadásul a kampány előtt Brüsszelből lábon is lőtték azt. A Magyar Nemzet sorozatának záró, összefoglaló részében a hat cikk főbb megállapításait foglaljuk össze, ezek alapján pedig az derül ki: a Fidesznek a legsürgősebb feladat a digitális jelenlétnél mutatkozik.

Munkatársunktól
2026. 05. 27. 13:31
A Dopemannek adott interjúban Orbán Viktor feladatként jelölte meg, hogy meg kell érteni a választási eredmény mögött húzódó folyamatokat, egyúttal ki kell találni annak módját, hogy a Fidesz–KDNP miként tartsa meg eddigi választóit és szólítsa meg a most a Tiszára szavazó fiatalokat. A választási eredménynek megannyi oka van, az embereket számtalan tényező befolyásolja, amikor belépnek a szavazóhelyiségbe. Az ugyanakkor világos, és cikksorozatunk erre számtalan példát hozott fel, hogy sok reménye nem lehet a volt kormánypártoknak anélkül, hogy a digitális térben ne erősítenének a pozíciójukon. Hiába ugyanis bármilyen megújulás, ha az üzeneteket nem tudják eljuttatni azokhoz a választói rétegekhez, amelyeknél most nagyon alulmaradtak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

add-square Online térfoglalás és manipuláció

Felmérhetetlen hatása lehetett annak, hogy az év elejére Orbán-ellenes könnyűzenei számok lepték el az internetet

Online térfoglalás és manipuláció 8 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

