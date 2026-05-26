Elképesztő módszerekkel próbálták leradírozni a kampány idején a jobboldalt a közösségi médiában

Eközben az EU a platformok működésének szabályozása – elsősorban a dezinformáció megelőzése – jegyében 2018-tól kezdve több intézkedést hozott, ám akkor még önkéntes alapú iparági megállapodásokról volt szó. Ám 2020-ban, amikor az Európai Bizottság elindította az European Digital Media Observatory-t (EDMO), s tényellenőröket és egyéb nem kormányzati szervezeteket (NGO) is bevontak a szisztémába, felerősödtek azok a kritikák, hogy a jobboldali tartalmak visszaszorítására is felhasználhatják a rendszert. Magyarországon például kizárólag olyan, a balliberális oldalhoz köthető szereplőket vontak be, mint a Lakmusz, a 444-et kiadó Magyar Jeti, de a Political Capital nevű elemzőcég is említhető, vagy a Soros-hálózathoz által támogatott Mérték Médiaelemző Műhely.

Tovább szorítottak a gyeplőn

Az Ursula von der Leyen-féle Európai Bizottság azonban még ezt sem tartotta elég eredményesnek, és tovább húztak a gyeplőn. Így 2022-ben megszületett a Strengthened Code of Practice on Disinformation, ami szorosabb platformkötelezettségeket, választási monitoringot, gyorsabb reakciókat, valamint platformok közti koordinációt írt elő. Még ugyanebben az évben Brüsszel bevezette a Digital Services Actet (DSA), vagyis a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet.

Az Európai Parlament és az Európai Tanács rendelete a digitális szolgáltatások egységes piacáról 2024-re már az EU-ban jelen lévő minden online platformra kötelezően vonatkozott.

A csomagban egyebek mellett olyan pontok szerepeltek, mint az illegális tartalmak gyorsabb eltávolítása, a platformok kötelező kockázatelemzése, az algoritmusok és az ajánlórendszerek átláthatóvá tétele, valamint gyermekvédelmi és profilozási korlátozások.

A platformok moderálási gyakorlatából ekkorra már egyértelművé vált, hogy a jobboldali tartalmak visszaszorítása is céljuk.

Instant cenzúra

Aztán 2024-ben – az európai parlamenti választások előtt – Von der Leyenék bevezették az úgynevezett Rapid Response Systemet (RRS), vagyis egy választási és dezinformációs gyorsreagálási mechanizmust, amely már nemcsak szabályokat írt elő, hanem lehetővé tette az összehangolt, valós idejű beavatkozást a tényellenőrök és a főbb technológiai platformok számára.

Utóbb több jelentésben is kimutatták, hogy Brüsszel ezekkel a rendszerekkel és eljárási kódexekkel a jobboldali politikai szereplőket igyekezett cenzúrázni.

Az MCC Brussels áprilisi közleményében a többi között arra mutatott rá: a közelmúltbeli európai – például a romániai – választások tapasztalatai arra utalnak, hogy az ilyen rendszerek korlátozott átláthatósággal működhetnek anélkül, hogy átfogó nyilvános nyilvántartás lenne a jelzett vagy eltávolított tartalmakról, illetve a felelős szereplőkről. Mint megjegyezték: e mechanizmusok alkalmazásával kapcsolatos nyilvánosságra hozatali kérelmeket több esetben sem teljesítették.