Különleges járműkiállítással készül a Közlekedési Múzeum a Múzeumok Éjszakájára

Fotó: Közlekedési Múzeum

Kapcsolódó programok június 20-án, a Múzeumok Éjszakáján:

10:00–24:00 | Járműlegendák testközelből

Öveket becsatolni! A tárlatot ezen a napon ikonikus járműkkel egészítik ki, amelyek a főbejárat előtt várakoznak.



14:30–15:30 | 16:30–17:30 Csatlakozz be! – kurátori tárlatvezetés

Felfedezhető a több mint 5000 négyzetméreten elterülő tárlat a kiállítás kurátorainak segítségével – az első tollvonástól az utolsó csavarig. Indulás a 242-es gőzmozdony elől.



15:00–22:00 | Két emeletes boldogság

Meg kell keresni a Dízelcsarnokban a világ egyetlen emeletes Ikarus autóbuszát és próbára lehet tenni a tudásunkat.



𝟏𝟕:𝟎𝟎–𝟐𝟐:𝟎𝟎 | Múzeumpedagógiai workshoptér

Járműves matricatetkók, színezők, autóbusz-papírmakettek, taumatrópok és láthatósági matricák várják a legkisebbeket.



𝟏𝟕:𝟎𝟎–𝟐𝟒:𝟎𝟎 | Északi mozi

Fény derül arra, hogyan állt össze az új időszaki kiállítás, hogyan mozdul meg egy több tonnás gőzmozdony, egy repülőgép, egy vágánygépkocsi és a többi kiállított nagyjármű.



𝟏𝟕:𝟑𝟎–𝟏𝟖:𝟏𝟓 | Múzeum a kulisszák mögött – családi tárlatvezetés

Hogyan működik egy múzeum a látogatók számára nem látható területeken? Kiderülnek az Északi Járműjavító rejtett történetei. Indulás a 242-es gőzmozdony elől.



𝟏𝟕:𝟑𝟎–𝟏𝟖:𝟏𝟎 | 𝟐𝟎:𝟎𝟎–𝟐𝟎:𝟒𝟓 | 𝟐𝟎:𝟑𝟎–𝟐𝟏:𝟏𝟓 | 𝟐𝟏:𝟑𝟎–𝟐𝟐:𝟏𝟓 | Öveket becsatolni! – muzeológiai tárlatvezetés

A közlekedésbiztonság fejlődésének legizgalmasabb mérföldköveit mutatják be a kiállítás tárgyain keresztül. Indulás a 242-es gőzmozdony elől.



𝟏𝟖:𝟎𝟎–𝟐𝟑:𝟎𝟎 | A Nemzetközi Virtuális Repülési Szervezet (IVAO) bemutatója

Ki lehet próbálni, milyen egy repülőgép pilótájának vagy légiforgalmi irányítójának lenni! Az IVAO (International Virtual Aviation Organisation) nemzetközi online hálózatán a világ minden tájáról csatlakozó résztvevők valósághű környezetben szimulálják a polgári légi közlekedést. Ismerje meg a repülésszimuláció és a légiforgalmi irányítás világát, és nézze meg, hogyan működik egy virtuális légtér a gyakorlatban!

