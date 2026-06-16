Különleges járműkiállítással készül a Közlekedési Múzeum a Múzeumok Éjszakájára

Kapcsolódó programok június 20-án, a Múzeumok Éjszakáján:
10:00–24:00 | Járműlegendák testközelből
Öveket becsatolni! A tárlatot ezen a napon ikonikus járműkkel egészítik ki, amelyek a főbejárat előtt várakoznak.
14:30–15:30 | 16:30–17:30 Csatlakozz be! – kurátori tárlatvezetés
Felfedezhető a több mint 5000 négyzetméreten elterülő tárlat a kiállítás kurátorainak segítségével – az első tollvonástól az utolsó csavarig. Indulás a 242-es gőzmozdony elől.
15:00–22:00 | Két emeletes boldogság
Meg kell keresni a Dízelcsarnokban a világ egyetlen emeletes Ikarus autóbuszát és próbára lehet tenni a tudásunkat.
𝟏𝟕:𝟎𝟎–𝟐𝟐:𝟎𝟎 | Múzeumpedagógiai workshoptér
Járműves matricatetkók, színezők, autóbusz-papírmakettek, taumatrópok és láthatósági matricák várják a legkisebbeket.
𝟏𝟕:𝟎𝟎–𝟐𝟒:𝟎𝟎 | Északi mozi
Fény derül arra, hogyan állt össze az új időszaki kiállítás, hogyan mozdul meg egy több tonnás gőzmozdony, egy repülőgép, egy vágánygépkocsi és a többi kiállított nagyjármű.
𝟏𝟕:𝟑𝟎–𝟏𝟖:𝟏𝟓 | Múzeum a kulisszák mögött – családi tárlatvezetés
Hogyan működik egy múzeum a látogatók számára nem látható területeken? Kiderülnek az Északi Járműjavító rejtett történetei. Indulás a 242-es gőzmozdony elől.
𝟏𝟕:𝟑𝟎–𝟏𝟖:𝟏𝟎 | 𝟐𝟎:𝟎𝟎–𝟐𝟎:𝟒𝟓 | 𝟐𝟎:𝟑𝟎–𝟐𝟏:𝟏𝟓 | 𝟐𝟏:𝟑𝟎–𝟐𝟐:𝟏𝟓 | Öveket becsatolni! – muzeológiai tárlatvezetés
A közlekedésbiztonság fejlődésének legizgalmasabb mérföldköveit mutatják be a kiállítás tárgyain keresztül. Indulás a 242-es gőzmozdony elől.
𝟏𝟖:𝟎𝟎–𝟐𝟑:𝟎𝟎 | A Nemzetközi Virtuális Repülési Szervezet (IVAO) bemutatója
Ki lehet próbálni, milyen egy repülőgép pilótájának vagy légiforgalmi irányítójának lenni! Az IVAO (International Virtual Aviation Organisation) nemzetközi online hálózatán a világ minden tájáról csatlakozó résztvevők valósághű környezetben szimulálják a polgári légi közlekedést. Ismerje meg a repülésszimuláció és a légiforgalmi irányítás világát, és nézze meg, hogyan működik egy virtuális légtér a gyakorlatban!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!