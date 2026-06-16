Már csak két hétig intézheti ezt az adót – késedelmi pótlék sok lesz
Idén csaknem 37 ezren kértek részletfizetést összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét, és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-ig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó öthavi pótlékmentes részletfizetést.
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