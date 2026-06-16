G7UkrajnaPutyinZelenszkijTrumpbékefolyamat

G7-csúcs: Zelenszkijjel egyeztetnek az ukrajnai béketárgyalások felgyorsításáról

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Folytatódnak a G7-országok csúcstalálkozójának tárgyalásai az ukrajnai békefolyamat előmozdításáról. A franciaországi Évianban zajló egyeztetéseken részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, miközben a nyugati vezetők új lendületet próbálnak adni a megrekedt tárgyalásoknak.

Magyar Nemzet
Forrás: Tagesschau2026. 06. 16. 9:11
Takaicsi Szanaé japán miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részt vesz a G7-csúcstalálkozó vacsoráján Evianban Forrás: Yomiuri/AFP
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Donald Trump amerikai elnök Emmanuel Macron francia államfővel folytatott találkozóján arról beszélt, hogy vasárnap „nagyon jó” telefonbeszélgetéseket folytatott Volodimir Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Úgy gondolom, elérhetünk valamit. Tényleg

– fogalmazott Trump, hozzátéve: szerinte mindkét fél nyitottnak mutatkozik az egyeztetésekre. Az amerikai elnök szerint az Iránnal kapcsolatos megállapodás lezárását követően Washington fokozott figyelmet fordít majd az ukrajnai rendezés kérdésére.

Zelenszkij új diplomáciai kezdeményezésről beszélt

Az ukrán elnök a G7-csúcsra vezető útján, a moldovai Chisinauban tett megálló során beszélt egy lehetséges új diplomáciai kezdeményezésről. Elmondása szerint eredetileg az volt a terv, hogy Vlagyimir Putyint a Genfi-tóhoz hívják tárgyalni, Moszkva azonban ezt elutasította.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky addresses media representatives alongside the NATO Secretary General as they attend a press conference in Kyiv on June 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/ Tetiana Dzhafarova)

Zelenszkij ezért Donald Trumppal arról egyeztetett, hogy egy esetleges találkozót az Egyesült Államokban rendezzenek meg. Az ukrán elnök szerint, ha Trump személyesen javasolna ilyen csúcstalálkozót Putyinnak, azt az orosz vezetőnek jóval nehezebb lenne visszautasítania.

Meglátjuk, mi sül ki belőle

– mondta Zelenszkij egy videóüzenetben. Az ukrán elnök ezzel vélhetően arra a vasárnapi telefonbeszélgetésre utalt, amelyben – Putyinhoz hasonlóan – felköszöntötte Donald Trumpot 80. születésnapja alkalmából. A beszélgetés során az ukrajnai háború is szóba került.

Borítókép: Takaicsi Szanaé japán miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részt vesz a G7-csúcstalálkozó vacsoráján Évianban (Fotó: AFP)


 

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