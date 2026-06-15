Macron minden erejével Trump kedvében jár a G7-csúcson

Már a szervezés során is Trump igényeihez igazították a programot: a találkozót egy nappal elhalasztották, hogy ne ütközzön az amerikai elnök 80. születésnapjának washingtoni ünnepségeivel. Az Élysée-palota megkönnyebbüléssel fogadta, hogy Trump végül elfogadta Macron meghívását a versailles-i kastélyban rendezendő díszvacsorára is. A két vezető itt közösen ünnepli majd az amerikai függetlenség 250. évfordulóját, amelyet a francia diplomácia különösen hangsúlyoz, mivel az 1783-as békeszerződést hivatalosan Versailles-ban írták alá.

Példátlan biztonsági készültség A franciaországi Évian-les-Bains városában rendezett csúcstalálkozó miatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Több mint 13 ezer rendőr és csendőr teljesít szolgálatot a Genfi-tó környékén, emellett motoros egységeket, tűzszerészeket, búvárokat, robbanóanyag-szakértőket és vegyi veszélyekre kiképzett csapatokat is mozgósítottak. A svájci határ nagy részét lezárták, Genfben pedig mintegy ötvenezer tüntető megjelenésére számítanak. Maga Évian-les-Bains gyakorlatilag hermetikusan el van zárva a külvilágtól.

Háttérbe szorult a klímavédelem

A G7 idei fő témája a világgazdasági egyensúlytalanságok kezelése: szó lesz Kína kereskedelmi többletéről, Európa beruházási lemaradásáról, az ipari nyersanyagok ellátásbiztonságáról, valamint az Egyesült Államok növekvő adósságáról.

Macron szerint a cél az, hogy a világgazdaság újra erősebb növekedési pályára álljon. Feltűnő ugyanakkor, hogy a korábbi évekkel ellentétben a klímavédelem most háttérbe szorult, mivel a G7-tagok között nincs egyetértés a kérdésben.

A francia elnök emellett nemzetközi megállapodást szeretne tető alá hozni a mesterséges intelligencia szabályozásáról és a gyermekek digitális védelméről. Emiatt több technológiai vezető is részt vesz a találkozón, köztük Sam Altman, az OpenAI vezetője, valamint Arthur Mensch, a francia Mistral AI vezérigazgatója.