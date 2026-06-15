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Macron minden erejével Trump kedvében jár a G7-csúcson

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Emmanuel Macron francia elnök komoly diplomáciai feladat előtt áll a ma kezdődő G7-csúcstalálkozón: a házigazda célja, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetten távozzon, és ne ismétlődjön meg a tavalyi, idő előtti kivonulással végződő botrány.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 15. 8:48
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: Mustafa Yalcin Forrás: Anadolu/AFP
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Már a szervezés során is Trump igényeihez igazították a programot: a találkozót egy nappal elhalasztották, hogy ne ütközzön az amerikai elnök 80. születésnapjának washingtoni ünnepségeivel. Az Élysée-palota megkönnyebbüléssel fogadta, hogy Trump végül elfogadta Macron meghívását a versailles-i kastélyban rendezendő díszvacsorára is. A két vezető itt közösen ünnepli majd az amerikai függetlenség 250. évfordulóját, amelyet a francia diplomácia különösen hangsúlyoz, mivel az 1783-as békeszerződést hivatalosan Versailles-ban írták alá.

Példátlan biztonsági készültség

A franciaországi Évian-les-Bains városában rendezett csúcstalálkozó miatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Több mint 13 ezer rendőr és csendőr teljesít szolgálatot a Genfi-tó környékén, emellett motoros egységeket, tűzszerészeket, búvárokat, robbanóanyag-szakértőket és vegyi veszélyekre kiképzett csapatokat is mozgósítottak. A svájci határ nagy részét lezárták, Genfben pedig mintegy ötvenezer tüntető megjelenésére számítanak. Maga Évian-les-Bains gyakorlatilag hermetikusan el van zárva a külvilágtól.

Háttérbe szorult a klímavédelem

A G7 idei fő témája a világgazdasági egyensúlytalanságok kezelése: szó lesz Kína kereskedelmi többletéről, Európa beruházási lemaradásáról, az ipari nyersanyagok ellátásbiztonságáról, valamint az Egyesült Államok növekvő adósságáról.

Macron szerint a cél az, hogy a világgazdaság újra erősebb növekedési pályára álljon. Feltűnő ugyanakkor, hogy a korábbi évekkel ellentétben a klímavédelem most háttérbe szorult, mivel a G7-tagok között nincs egyetértés a kérdésben.

A francia elnök emellett nemzetközi megállapodást szeretne tető alá hozni a mesterséges intelligencia szabályozásáról és a gyermekek digitális védelméről. Emiatt több technológiai vezető is részt vesz a találkozón, köztük Sam Altman, az OpenAI vezetője, valamint Arthur Mensch, a francia Mistral AI vezérigazgatója.

Ukrajna és Irán a középpontban

A háttérben azonban továbbra is a geopolitikai válságok dominálnak. A csúcstalálkozó egyik legfontosabb témája az ukrajnai háború és az Irán körüli helyzet lesz. Nem sokkal a rendezvény kezdete előtt jelentették be, hogy az Egyesült Államok és Irán békemegállapodásról jutott egyezségre.

Franciaország, Nagy-Britannia és Németország közben arra készül, hogy szükség esetén katonailag biztosítsa a Hormuzi-szorost.

Az európai vezetők abban bíznak, hogy sikerül rávenni Donald Trumpot az orosz–ukrán tárgyalások újraindítására, anélkül hogy Kijevet túlzott engedményekre kényszerítenék.

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi departs for Italy after completing her schedule in the UK to meet British Prime Minister Keir Starmer at Stansted Airport, London, United Kingdom on June 14, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Pool for Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Takaicsi Szanaé japán miniszterelnök (Fotó: Yomiuri/AFP)

Gyenge európai vezetők, megosztott G7

A szakértők szerint a mostani G7-csúcs különösen nehéz politikai környezetben zajlik. Pascal Boniface, a párizsi IRIS nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kutatóintézet vezetője szerint a Nyugat és az Egyesült Államok viszonya történelmi mélyponton van, miközben a G7 tagjai sem beszélnek egy hangon.

A japán miniszterelnök továbbra is Trump szoros szövetségesének számít, az európai vezetők viszont belpolitikai problémákkal küzdenek. Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron népszerűsége is mélyponton van saját országában.

Boniface szerint már az is sikernek számítana, ha az európai országok közös álláspontot tudnának kialakítani Oroszország és a mesterséges intelligencia kérdésében.

Ha ez sikerül, akkor a csúcs nem lesz teljes kudarc

– fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin) 

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