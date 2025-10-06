G. Fodor Gábor: „Ha kidobnak az ajtón, bemászom az ablakon”

– Úgy tűnik, hogy mostanában egy cipőben jár Vámos Miklóssal.

– Valóban, pont úgy jártam én is, mint az ismert író. Anélkül, hogy bármi okot adtam volna rá, a Facebook minden előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntette a fiókomat.

– Ha jól tudom, még indoklásként is ugyanazt az abszurdumot kapta, mint Vámos.

– Igen, vagyis, hogy a kiskorúak szexuális kizsákmányolásának alapelvét sérti az oldalam. Ez azért is elképesztő, mert mindössze a Magyar Nemzet felületén közölt cikkeimet osztottam meg, valamint a Mozgásban fejléc alatt futó videóimat. Nagyjából három hete, egyik napról a másikra nem fértem hozzá a profilomhoz – a privát oldalam mellett az ahhoz kapcsolódó szakmai oldalamat és a GFG888-at is megszüntették – és azt az üzenetet kaptam, hogy fellebbezésnek helye nincs. A Messenger alkalmazást sem tudom használni. Még tettem egy kísérletet egy új profil létrehozására, de néhány nap elteltével azzal is ugyanaz történt.

– Akkor a Facebookozóknak mostantól nélkülözniük kell G. Fodor Gábor tartalmait?

– Na, erről nincs szó. Nem szabad belenyugodni egy ilyen vérlázító eljárásba, nem hagyom magam elhallgattatni. Ha kidobnak az ajtón, bemászom az ablakon.

– Vagyis?

– Fless néven elindítottam egy videós mikroblogot, ami a Magyar Nemzet Facebook-oldalán jelenik meg.

– Videós mikroblog? Mit takar ez a meghatározás?

– Amikor épp eszembe jut, fogok egy telefont, belenézek és legfeljebb egy percben elmondom, amit gondolok egy-egy témáról.

– Milyen témákról?

– Közéleti ügyekről. Az első Flessben például elmondtam, hogy mit művelt velem a Facebook, egy másikban pedig egy világszenzációra hívtam fel a figyelmet: október elsejétől a háromgyermekes magyar édesanyák egyáltalán nem fizetnek személyi jövedelemadót.

– A jövőben milyen témák kerülhetnek terítékre?

– Bármi, ami kapcsolódik a közélethez. Ha megszáll az ihlet, akkor telefont ragadok, és mondom is.

– Ugyanakkor az egyperces időkeret elég szűk. Akkor ebben a formátumban nem a filozofikus énje kerül előtérbe?

– Nézze, senki sem tagadhatja meg a természetét, nyilván tükröződni fog a gondolkodásmódom, de a lényeg, hogy a Fless-videók az emberekhez szólnak közérthetően, az ő nyelvükön.