„A drog bárkiből előzmények nélkül is gyilkost csinálhat”

A Szatmárcsekén történt, kábítószer hatása alatt elkövetett gyilkosság kapcsán szólalt meg Horváth László kormánybiztos, aki szerint a drog bárkiből előzmények nélkül is gyilkost csinálhat.

2026. 01. 05. 18:25
A bűntény helyszíne Forrás: Facebook/Horváth László
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán reagált a Szatmárcsekén történt, kábítószer hatása alatt elkövetett gyilkosságra. Bejegyzésében felfoghatatlan tragédiának nevezte az esetet, hangsúlyozva: senki sem gondolta volna a 17 éves elkövetőről, hogy annak az idős asszonynak a gyilkosává válik, akit korábban segített.

A kormánybiztos arra figyelmeztetett: kábítószer hatása alatt bárkiből, előzmények nélkül is gyilkos válhat, akár egyetlen adag elfogyasztása után. Hozzátette: 

az ukrán határ mentén fekvő települések különösen ki vannak téve a határon átnyúló drogszállítmányoknak, amelyek sok esetben már drónokkal érkeznek az országba, ezért is indokolt a fokozott rendőri jelenlét.

Horváth László közölte: Szatmárcsekén közterületi kamerák működnek, amelyeket jelenleg is bővítenek, és az elkövetőt is ezek segítségével azonosították. Mindez azonban – mint fogalmazott – nem volt elegendő a tragédia megelőzéséhez.

A kormánybiztos kiemelte: a kábítószer elleni fellépéshez minden eszközre szükség van, a szigorú törvényektől és rendőri jelenléttől kezdve a technikai eszközökön át a társadalmi összefogásig. Úgy fogalmazott: 

a helyi közösségeknek is egyértelműen el kell utasítaniuk azokat, akik mások megmérgezéséből akarnak megélni, és zéró toleranciát kell tanúsítani a kábítószerekkel szemben.

Bejegyzése végén Horváth László részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak.

Borítókép: A bűntény helyszíne (Forrás: Horváth László Facebook-oldala)

