Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében

Ukrán olajblokád: Orbán Viktor lépése után eluralkodott a pánik Brüsszelben

Rettegnek a háborúpárti vezetők a miniszterelnök győzelmétől a választáson. Brüsszelben éppen ezért el akarják kerülni a magyar kormányfővel való jogi konfliktust. A Politico szerint az ugyanis elősegíthetné Orbán Viktor újraválasztását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 6:35
A háborúpártiak rettegnek Orbán Viktor győzelmétől (Fotó: AFP)
Az EU vezetői olyan módokat keresnek, amelyekkel Orbán Viktornak győzelmet biztosíthatnának az ukrán olajblokád ügyében, amely lehetővé tenné számára, hogy lemondjon az Ukrajnának nyújtott források blokkolásáról, miközben elkerülik a Brüsszel és Budapest közötti teljes jogi vitát – állítja három uniós diplomata. A győzelem egy ígéret formájában érkezhet a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítás újraindítására, amely Oroszországból Európába szállít olajat – közölték a diplomaták.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) a Megafon Klub elnevezésű rendezvényen Budapesten 2026. február 25-én. A kormányfő mellett Bohár Dániel riporter (takarásban j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
[Orbán] megkapja a maga átkozott csővezetékét

 – mondta az egyik diplomata, aki ismerte a megbeszéléseket, írja a Politico. 

Orbán Viktor a múlt hétvégén kétségbe vonta az EU Ukrajnának nyújtott teljes támogatási csomagját, amikor kijelentette, hogy blokkolja az Ukrajna szempontjából kulcsfontosságú 90 milliárd eurós hitelt – valamint az EU szankciós csomagját –, hacsak a csővezetéket nem javítják meg, és az olaj nem áramlik újra Magyarországra és Szlovákiába.

A brüsszeli lap szerint az EU Kijev fenyegető pénzügyi válsága és a magyar vezetőnek nyújtott politikai ajándék elkerülése között billeg. A háborúpártiak attól tartanak, hogy Orbán fegyverként használhat fel egy jogi leszámolást a kampány során. Ukrajna áprilisra kifogyhat a pénzből – ugyanabban a hónapban, amikor a magyarok az urnákhoz járulnak.

Orbán Viktor lépése felháborodást váltott ki az egész EU-ban, António Costa, az Európai Tanács elnöke a hét elején egy levélben figyelmeztetett, hogy a magyar vezető megsértette az EU „lojális együttműködés” elvét. Ez egy lehetséges jogi megtorlásra utalhat, amely egy úgynevezett 7. cikkely szerinti eljárás formájában megfoszthatná Budapestet az uniós szavazati jogától, írja a Politico.

A négy diplomata és egy magas rangú EU-tisztviselő, akik mindannyian névtelenül nyilatkozhattak, elvetették a magyar ellenállás jogi megoldásának gondolatát. Ehelyett azzal érveltek, hogy a vezetőknek arra kellene összpontosítaniuk, hogy nyomást gyakoroljanak Budapestre és rábeszéljék, hogy vonja vissza a vétóját.

Nincs idő a jogi útra

 – mondta az egyik diplomata, utalva arra a lehetőségre, hogy Budapestet bíróság elé állítják a pénzeszközök zárolása miatt. „Politikai megoldásra lesz szükség.”

Két diplomata szerint egy olyan „papírdarab” kidolgozása, amely egy ígéretet tartalmaz az orosz olajáramlás helyreállítására a vezetéken keresztül, a probléma megoldásának egy megvalósíthatóbb módja.

Brüsszelben azt is követelték, hogy egy EU-küldöttség Ukrajnába menjen és megvizsgálhassa a csővezetéket.

De a látogatás attól függ, hogy az ukrán hatóságok lehetővé teszik-e ezt, mivel ez egy fokozottan védett helyszín

 – mondta egy, az ügyet ismerő EU-tisztviselő, aki hozzátette, hogy folyamatban vannak a tárgyalások az ukrán hatóságokkal egy ilyen látogatásról.

Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája által felvetett másik lehetőség az oroszországi befagyasztott európai vagyon felhasználásának gondolata. Jessica Rosencrantz, Svédország EU-ügyi minisztere a hét elején a POLITICO-nak azt nyilatkozta, hogy Stockholm kész támogatni ezt a lehetőséget, amennyiben ismét napirendre kerül.

 

