Ukrán olajblokád: Orbán Viktor lépése után eluralkodott a pánik Brüsszelben

Az EU vezetői olyan módokat keresnek, amelyekkel Orbán Viktornak győzelmet biztosíthatnának az ukrán olajblokád ügyében, amely lehetővé tenné számára, hogy lemondjon az Ukrajnának nyújtott források blokkolásáról, miközben elkerülik a Brüsszel és Budapest közötti teljes jogi vitát – állítja három uniós diplomata. A győzelem egy ígéret formájában érkezhet a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítás újraindítására, amely Oroszországból Európába szállít olajat – közölték a diplomaták.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) a Megafon Klub elnevezésű rendezvényen Budapesten 2026. február 25-én. A kormányfő mellett Bohár Dániel riporter (takarásban j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

[Orbán] megkapja a maga átkozott csővezetékét

– mondta az egyik diplomata, aki ismerte a megbeszéléseket, írja a Politico.

Orbán Viktor a múlt hétvégén kétségbe vonta az EU Ukrajnának nyújtott teljes támogatási csomagját, amikor kijelentette, hogy blokkolja az Ukrajna szempontjából kulcsfontosságú 90 milliárd eurós hitelt – valamint az EU szankciós csomagját –, hacsak a csővezetéket nem javítják meg, és az olaj nem áramlik újra Magyarországra és Szlovákiába.

A brüsszeli lap szerint az EU Kijev fenyegető pénzügyi válsága és a magyar vezetőnek nyújtott politikai ajándék elkerülése között billeg. A háborúpártiak attól tartanak, hogy Orbán fegyverként használhat fel egy jogi leszámolást a kampány során. Ukrajna áprilisra kifogyhat a pénzből – ugyanabban a hónapban, amikor a magyarok az urnákhoz járulnak.

Orbán Viktor lépése felháborodást váltott ki az egész EU-ban, António Costa, az Európai Tanács elnöke a hét elején egy levélben figyelmeztetett, hogy a magyar vezető megsértette az EU „lojális együttműködés” elvét. Ez egy lehetséges jogi megtorlásra utalhat, amely egy úgynevezett 7. cikkely szerinti eljárás formájában megfoszthatná Budapestet az uniós szavazati jogától, írja a Politico.