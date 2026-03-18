Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel olyan jogszabályt készít elő, amely teljesen kiszorítaná az orosz kőolajat az európai piacról. A miniszter szerint ez súlyosan érintené Magyarország energiaellátását és a rezsicsökkentés fenntarthatóságát.
Szijjártó Péter: Brüsszel, Berlin és Kijev együtt találta ki a Magyarországgal szembeni olajblokádot
Az Igazság órája vendége Szijjártó Péter, aki Brüsszel tervezett döntéséről és annak magyarországi hatásairól beszél. A külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly tétje van az energiakérdésnek. Kijev, Brüsszel és Berlin összehangolt politikai akciója zajlik Magyarország ellen. Olajválságot előidézve próbálják hatalomra segíteni a Tisza Pártot. Szijjártó Péter szerint egy színház, amit Brüsszel és Kijev művel. A Tisza Párt elnöke, és velük a Tisza Párt pedig az Brüsszel kezében van.
A kormány álláspontja szerint az ország kész megvédeni gazdasági érdekeit, és szükség esetén az Európai Unióval is szembeszáll az olcsó energiaforrások megőrzése érdekében. A német külügyminiszter eközben nyíltan megfenyegette Magyarországot az olajblokáddal kapcsolatos álláspontja miatt.
Szijjártó Péter a műsor elején arról szólt, hogy Kaposváron is és Egerben is óriási tömeg volt.
Messze többen voltak a miniszterelnök esetében, mind a kaposvári, mind az egri gyűlésen, mint a Tisza Párt elnökének hasonló rendezvényein ebben a két városban.
Kaposváron háromszor-négyszer, Egerben kétszer-háromszor annyian voltak a miniszterelnöki gyűlésen, mint korábban a Tisza Párt elnökének rendezvényén. Teljesen egyértelmű, hogy a valóságban, a való életben a Fidesz sokkal erősebb, mint a Tisza Párt.
Összejátszik Brüsszel és Kijev
Elkezdődött egy levelezés Ursula von der Leyen, Antonio Costa meg Volodimir Zelenszkij között, hogy az ukránok valamikor egyszer állítsák helyre a Barátság vezetéket. Zelenszkij válasza sem késlekedett a brüsszeli levélre. Azt írta, hogy persze, persze, elfogadjuk a pénzbeli támogatást, és akkor majd elkezdjük, megcsináljuk, miközben tudjuk, hogy nincs mit megcsinálni. 50 napja zajlik nagyjából az olajblokád Magyarországgal szemben – hangzott el a műsorban.
Nyilvánvaló, hogy ez egy Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen meghozott döntés, tehát ez egy óriási átverés
– mondta. Ez nem úgy történt, hogy Zelenszkij kitalált valamit és most Brüsszel tájékozódni akar, hanem ezt együtt találták ki. Brüsszel, Berlin és Kijev együtt találta ki a Magyarországgal szembeni olajblokádot, ezt Münchenben leegyeztették, a Tisza Pártot tájékoztatták róla, és egyértelmű céljuk Magyarországon egy energiaellátási válság kialakítása, ezer forintos benzinár, hogy ezzel is segítsék a Tisza Pártot – magyarázta Szijjártó Péter. Hozzátette: Itt abba kell hagyni a színházat Von der Leyennek és Zelenszkijnek. A Barátság kőolajvezeték ma megnyitható, a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen. Kizárólag politikai döntés miatt áll a szállítás.
A Barátság kőolajvezeték működőképes, azt ma meg lehetne nyitni. Ezt pontosan tudja Von der Leyen is és pontosan tudja Zelenszkij is, mert együtt döntötték el, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképessége ellenére Magyarországgal szemben egy olajblokádot hoznak létre azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást
– húzta alá a külügyminiszter. Kiemelte: Az elkövetkezendő hónapokban nekünk tovább kell harcolnunk az olcsó orosz olajért, és nem azért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó.
A magyar parlamenti választások után három nappal, április 15-én az Európai Bizottság be fog terjeszteni egy javaslatot, amely arról szól, hogy az orosz olaj európai uniós importját teljes egészében megtiltják. Ez a jelenlegi helyzetben egy mélyütés lesz az európai gazdaságnak, mert közben zajlik az Irán körüli háború
– közölte a tárcavezető.
Ebben a helyzetben, amikor az arab olaj eljutása teljesen bizonytalan. Ebben a helyzetben kiiktatni, kitiltani az orosz olajat Európából azt jelenti, hogy Európa fogja húzni a legrövidebbet ebből a helyzetből. Az európai gazdaság pórul fog járni. Az európai gazdaság óriási áremelkedésre kell, hogy készüljön. Nekünk, magyaroknak pedig az lesz a kötelességünk, hogy ettől megvédjük Magyarországot. Közölte: Csak egy szuverén nemzeti kormány fogja tudni megvédeni Magyarországot, amely képes lesz arra, hogy az olcsó orosz olajért harcoljon. Nyilvánvalóan egy Brüsszelből ide delegált párt nem fog harcolni az olcsó orosz olajért, mert a Tisza Pártnak is az az érdeke, hogy Magyarországot a mostaninál drágább forrásokból nyugati vállalatok lássák el olajjal, hiszen az a nyugati olajvállalatoknak a profitját fogja javítani, akik ugye már be is küldték a maguk delegáltját a Tisza Párt vezetésébe, mi meg az olcsó orosz olajért fogunk harcolni azért, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést fenn lehessen tartani – jelentette ki.
A hétfői brüsszeli tárgyalásról beszámolva Szijjártó Péter leszögezte: A megbeszélés hangulatáról csak annyit, hogy a végén elköszönés és kézfogás nélkül ért véget, tehát a dán uniós biztos és a horvát energiaminiszter sértődötten felálltak és távoztak.
Minket senki ne kényszerítsen arra, hogy ideológiai alapon a mostaninál drágább energiaforrásokra váltsunk
– mondta Szijjártó Péter a műsorban.
Ez a rossz hangulatú megbeszélés a rossz hangulatú külügyminiszteri tanácskozás után volt, ahol Magyarországot támadta a német külügyminiszter. Szijjártó elmondta: Hétfőn is megint azzal kezdődött az egész, hogy az ukrán külügyminiszter bejelentkezett videón, ott inzultált minket, mindenfajta nevetséges mondatokat mondott, mint hogy Ukrajna Európa biztonságának a garanciája, meg a legjobb befektetés az európai biztonságban az az ukrán hadsereg.
És akkor ezt követően én bejelentettem újra, hogy a helyzet az, hogy itt megint hazugság hangzott el, mert a Barátság kőolajvezeték működőképes. Elmondtam, hogy hétfőre kértünk találkozót a szlovák energiaminiszterrel közösen a Brüsszelben tartózkodó ukrán energiaminisztertől, aki azt lemondta. Múlt héten 3 és fél napot Kijevben tartózkodott a magyar delegáció, s nem fogadták. Nyilvánvalóan az ukránok hazudnak, átvernek mindenkit. Ehhez képest még itt ülünk és nézünk.
– hangsúlyozta a miniszter.
A német külügyminiszter erre azt mondta, hogy ezt hosszú távon nem lehet csinálni következmények nélkül, amit Magyarország csinál. Meg fogjuk látni, hogy mik a következmények.
Az Európai Unió így is, úgy is felveszi Ukrajnát, és ez, amit Magyarország csinál, az tűrhetetlen, és ennek meglesz a maga böjtje. Nagyjából így, ha kulturáltan akarom lefordítani, akkor ezt magyarázta el.
– fogalmazott a tárcavezető.
Uniós csúcsra utazik Orbán Viktor
Megy a magyar miniszterelnök holnap az uniós csúcsra. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: Amennyiben szuverén nemzeti kormánya van az országnak, kibírható a nyomás, mert szűken véve 4 éve, tágabban véve 11-12 éve ez a helyzet.
Rajtunk minden egyes, minden egyes európai tanácsülésen, legyen az miniszterelnöki vagy külügyminiszteri formátum folyamatosan óriási nyomás van. Hétfőn is óriási nyomás volt, hogy engedjük el a 20. szankciós csomagot, meg engedjük el a 90 milliárdos uniós hadikölcsönt, tehát ott kell ülni, bele kell nézni a szemünkbe, és azt kell mondanom, hogy nem. Nemet meg azt tud mondani, aki nincs az ő kezükben. Most a Tisza Párt elnöke, és velük a Tisza Párt az Brüsszel kezében van
– nyomatékosította a miniszter.
Zelenszkij Magyar Pétert akarja miniszterelnöknek
Zelenszkijnek elemi érdeke, hogy a magyarországi parlamenti választást egy olyan párt nyerje meg, amely ukránpárti kormányt alakít egy ukránbarát miniszterelnökkel – hangzott el a műsorban.
Zelenszkij a Tisza Párt győzelmét akarja. Zelenszkij maga a Tisza Párt. A Tisza Párt arra jött létre, hogy Brüsszel akaratát hajtsa végre, Brüsszel akarata pedig Zelenszkij akarata.
– mondta a politikus. Hozzátette: Az Európai Bizottságot is át kéne nevezni Ukrajnai Bizottságra, mert jól láthatóan az elmúlt években Ukrajna érdekeit képviseli és nem az Európai Unióét. Úgyhogy a kérdés valóban így szól, hogy egy Orbán Viktor által vezetett szuverén nemzeti kormány folytassa a munkáját, vagy egy Zelenszkij kedve szerint létrehozott ukránpárti kormány ukránbarát miniszterelnökkel.
Szijjártó Péter kiemelte: A Tisza Párt fel akarja adni az olcsó orosz energiahordozókat, ezért van egy Shell-es a vezetésében nyilvánvalóan. A Tisza Párt hozzá akar járulni az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásokhoz. Erről beszél Orbán Anita akkor, amikor azt mondja, hogy ki kell venni a botok közül a küllőket, és nyilvánvalóan be akarják hozni az ukránokat az Európai Unióba, mert erről szólt az a felmérésük.
Teljesen egyértelmű, hogy a Tisza Párt Zelenszkij pártja, egy ukránbarát párt, amely egy ukránpárti kormányt akar létrehozni.
Hozzátette: A Tisza Párt kormányra kerülése esetén a rezsicsökkentés megszűnne. Ezáltal a Tisza Párt kormányra kerülése esetén a magyar családok rezsiköltségei a háromszorosukra nőnének.
Aranykonvoj: ellentámadásban az ukránok a Tisza segítségével
Egy tiszás ügyvédnő védi a konvojt kísérő hét embert. Szijjártó Péter szerint sok kérdés van ebben az ügyben.
Először is mit keresett több százmillió euró és dollár Magyarországon? Hogy lehet az, hogyha Kijev és Bécs között szállítanak valamit, akkor az Magyarországon keresztül történik, ami a szóba jöhető közül a leghosszabb útvonal. Hogy lehet az, hogy titkosszolgálati emberek, meg hadsereghez köthető emberek kísérték ezt a konvojt. Tehát kérdés, hogy ez a pénz mit keresett Magyarországon, kinek küldték, ki akarta elkölteni, és mire. És az egész habon a cseresznye, az az, hogy egy tiszás ügyvédi iroda védi őket.
– fogalmazott a miniszter.
Hozzátette: Nyilvánvalóan az ukránok érdeke a Tisza Párt győzelme, az ukránok pedig semmilyen eszköztől nem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon a parlamenti választás eredményét befolyásolják. Nem tudjuk, hogy ez a pénz is ennek a folyamatnak volt-e esetleg a része, de a legárulkodóbb ebben a kérdésben, hogy egy tiszás ügyvédi iroda védi az ukránokat.
Ennél beszédesebb, ennél egyértelműbb jel az ukránok és a Tisza összefonódására egész egyszerűen nem kell. Mindenki láthatja, akinek van érdeklődése a politika irányába, hogy a Tisza Párt és Ukrajna érdekei egybeforrtak, egybeforrtak. Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy Tisza Párt megnyerje a parlamenti választást
– hangsúlyozta.
Közben folytatódik az ukrán üzengetés, egy politikai aktivista most éppen azt mondja, hogy Magyarország miért akar olajat venni. Egy olyan elmaradott hely, ahol lótrágyával kellene fűteni.
Ukrajnában egy magyarellenes politika folyik, egy magyarellenes állami politika. Ez nem újdonság, nem is a háborúval jött, ez most már több mint 10 éve, így van. Kezdődött 2015-ben azzal, hogy a kárpátaljai magyarok jogait elkezdték nagyon-nagyon durván visszanyírni. És mára eljutottunk oda, hogy a Szovjetunió idejében a kisebbségi jogok magasabb szinten érvényesültek Ukrajna területén, mint jelenleg. És ez szégyen. Elvileg az Európai Unióba igyekvő ország drámai mértékben sérti meg és vágja vissza a nemzeti közösségek, a nemzeti kisebbségek jogait, és ehhez Brüsszelből asszisztálnak
– mutatott rá a miniszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
