Legitimnij: Mesterlövészeket, drónokat akar Zelenszkij Magyarországra küldeni, hogy hatalomra juttassa Magyar Pétert

Elgondolkodtató írás jelent meg az egyik legnépszerűbb ukrán ellenzéki Telegram-csatornán. A Legitimnij nevű, bennfentes kormányzati információkat megíró, 1,1 millió követővel rendelkező csatorna a legújabb bejegyzésében arról ír, hogy Volodimir Zelenszkijnek valóban létkérdés Magyar Péter hatalomra segítése valamilyen módon, és tényleg bármire, akár még egy budapesti Majdan kirobbantására is képes ennek érdekében – hívja fel a figyelmet a legfrissebb elemzésében az Ellenpont.

A Legitimnij szerint Zelenszkij bármire képes, hogy Magyar Pétert hatalomra juttassa. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A poszt arról ír, hogy már Ukrajnában is látják, hogy Magyar Péter vesztésre áll, ezért Zelenszkij még radikálisabb lépésekre szánta el magát.

Információk szerint ugyanis reálisan vesztésre állnak Orbánnal szemben (a különbség három-négy százalék), ami azt jelenti, hogy puccsra vagy »budapesti Majdanra« készülnek »Állítsuk meg a korrupciót!« és »Állítsuk meg a Kreml-ügynököket!« jelszavakkal.

A poszt szerint ennek a budapesti Majdannak ágyaztak meg az oroszpárti dezinformációs mese építésével, és ennek volt a része a Lavrovról és Szijjártóról készült, manipulált felvétel közzététele is.

Ahogy a poszt fogalmaz, „a »puccstechnológia« lényege a nagyszámú bedobott álhír, amelyeket aztán az összes NGO, a kézivezérelt politikusok/tisztviselők és a véleményvezérek (sportolók, gasztrobloggerek, üzletemberek, énekesek, színészek stb.) terjesztenek”.

Ezzel egyébként erősen egybecseng a Fekete-Győr, NoÁr és a Félmillió fiatal a változásért nevű mozgalom szerepe, akik napok óta terjesztik az oroszpárti mesét, minden fórumon.

De a legmegdöbbentőbb részletek ezután jönnek: „A globalisták számára most az a legfontosabb, hogy bármi áron győzelmet arassanak Magyarországon. Bármilyen provokációra készek, egészen az »ismeretlen mesterlövészek/drónkezelők« megjelenéséig, akiknek az érkezésébe – a poszt szerzője szerint – Zelenszkij már beleegyezett, hogy »beszállít«, de a felelősséget ezért Orbánra hárítják majd.”

Vagyis a Fidesz győzelme esetén akár támadásokra, feszültségkeltésre is számíthatunk, amelynek a felelősségét természetesen a magyar miniszterelnökre kívánják hárítani. Zelenszkij a bennfentes poszt szerint elszánta magát, hogy akár egy polgárháborút is kirobbant Magyarországon, csak a nemzeti kormány ne tudja tovább gyakorolni a hatalmát hazánkban.

Folyamatos az ukrán szolgálati aktivitás a Tisza Párt javára

Az ukrán titkosszolgálati beavatkozás most már folyamatosnak tekinthető, ahogy arról már korábbi cikkeinkben is beszámoltunk.