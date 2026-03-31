Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

ukrajnavolodimir zelenszkijtisza pártMagyar Péter

Legitimnij: Mesterlövészeket, drónokat akar Zelenszkij Magyarországra küldeni, hogy hatalomra juttassa Magyar Pétert

Már Zelenszkij is tudja, hogy Magyar Péter vesztésre áll, ezért puccsot akar kirobbantani Magyarországon – írja egy népszerű ukrán internetes csatorna. Ennek érdekében nemcsak álhíreket terjesztenek, hanem az ukrán elnök akár dróntámadásra vagy mesterlövészek bevetésére is hajlandó. Az egymillió követővel rendelkező ukrán Legitimnij ellenzéki csatorna belső kormányzati információkat szokott nyilvánosságra hozni. Ez a tervezett akció beleillene abba az ukrán titkosszolgálati beavatkozási sorozatba, amelynek része volt az ukrán aranykonvoj ügye, amellyel a kétszínű Magyar Pétert támogatták, illetve a múlt héten lebukott ukrán kémek beszervezése is – írja az Ellenpont.

Munkatársunktól
Forrás: Ellenpont2026. 03. 31. 18:42
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU vezetőivel Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elgondolkodtató írás jelent meg az egyik legnépszerűbb ukrán ellenzéki Telegram-csatornán. A  Legitimnij nevű, bennfentes kormányzati információkat megíró, 1,1 millió követővel rendelkező csatorna a legújabb bejegyzésében arról ír, hogy Volodimir Zelenszkijnek valóban létkérdés Magyar Péter hatalomra segítése valamilyen módon, és tényleg bármire, akár még egy budapesti Majdan kirobbantására is képes ennek érdekében – hívja fel a figyelmet a legfrissebb elemzésében az Ellenpont.  

A Legitimnij szerint Zelenszkij bármire képes, hogy Magyar Pétert hatalomra juttassa. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A poszt arról ír, hogy már Ukrajnában is látják, hogy Magyar Péter vesztésre áll, ezért Zelenszkij még radikálisabb lépésekre szánta el magát. 

Információk szerint ugyanis reálisan vesztésre állnak Orbánnal szemben (a különbség három-négy százalék), ami azt jelenti, hogy puccsra vagy »budapesti Majdanra« készülnek »Állítsuk meg a korrupciót!« és »Állítsuk meg a Kreml-ügynököket!« jelszavakkal.

A poszt szerint ennek a budapesti Majdannak ágyaztak meg az oroszpárti dezinformációs mese építésével, és ennek volt a része a Lavrovról és Szijjártóról készült, manipulált felvétel közzététele is.

Ahogy a poszt fogalmaz, „a »puccstechnológia« lényege a nagyszámú bedobott álhír, amelyeket aztán az összes NGO, a kézivezérelt politikusok/tisztviselők és a véleményvezérek (sportolók, gasztrobloggerek, üzletemberek, énekesek, színészek stb.) terjesztenek”.

Ezzel egyébként erősen egybecseng a Fekete-Győr, NoÁr és a Félmillió fiatal a változásért nevű mozgalom szerepe, akik napok óta terjesztik az oroszpárti mesét, minden fórumon.

De a legmegdöbbentőbb részletek ezután jönnek: „A globalisták számára most az a legfontosabb, hogy bármi áron győzelmet arassanak Magyarországon. Bármilyen provokációra készek, egészen az »ismeretlen mesterlövészek/drónkezelők« megjelenéséig, akiknek az érkezésébe – a poszt szerzője szerint – Zelenszkij már beleegyezett, hogy »beszállít«, de a felelősséget ezért Orbánra hárítják majd.”

Vagyis a Fidesz győzelme esetén akár támadásokra, feszültségkeltésre is számíthatunk, amelynek a felelősségét természetesen a magyar miniszterelnökre kívánják hárítani. Zelenszkij a bennfentes poszt szerint elszánta magát, hogy akár egy polgárháborút is kirobbant Magyarországon, csak a nemzeti kormány ne tudja tovább gyakorolni a hatalmát hazánkban.

 

Folyamatos az ukrán szolgálati aktivitás a Tisza Párt javára

Az ukrán titkosszolgálati beavatkozás most már folyamatosnak tekinthető, ahogy arról már korábbi cikkeinkben is beszámoltunk.

Március 5-én Kecskemétnél a magyar Terrorelhárítási Központ és a NAV feltartóztatta az ukrán Oscsadbank két páncélozott járművét, amelyek Ausztriából tartottak Ukrajnába. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával foglalták le a szállítmányt, és azóta is folyamatban van a nyomozás. Miközben a hivatalos ukrán magyarázat szerint ez az ukrán bank pénze volt, amit az ukrán fél állami rablásnak és terrorizmusnak minősített, a valóság teljesen más képet mutat.

Az Ellenpont által nyilvánosságra hozott felvételen Zelenszkij volt párttársa árulta el, hogy az aranykonvojban ukrán háborús korrupcióból származó pénz van. 

Az ukrán elnök ügyeire jól rálátó egykori politikus azt állította, hogy a Magyarországon lefoglalt pénz- és aranyszállítmány a Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó cégtől származik, és vélhetően visszaosztás a korrupcióban érintett Timur Mindics – Zelenszkij volt üzlettársa – és az elnök, Volodimir Zelenszkij részére. A letartóztatott politikus szerint ez a pénz egy kamu rakétának az árából származik.

Azóta még tisztábban látunk az ügyben, és a nyilvánosságra hozott jelentésből kiderült az is, hogy ez olyan korrupciós pénz volt, amellyel Zelenszkij ukrán elnök a Tisza Pártot támogatta. A TV2-nek nyilatkozó egykori ukrán titkosszolga elárulta:

a pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül, a Tiszának hetente ötmillió eurót hoznak fekete sporttáskában. Az ukránok azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon.

Az aranykonvoj-ügy is része egy hatalmas ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak, amelynek a Tisza pénzzel támogatása csak egy szelete. A magyar titkosszolgálatok közzétettek egy jelentést, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa az ukránoknak dolgozott, és rendszeresen bejártak az ukrán nagykövetségre egyeztetni. Az egyik informatikus már évek óta az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe került – kétszer is kihallgatták. A hétvégén a kormány a hivatalos YouTube-oldalán nyilvánosságra hozta azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, amelyen a Tisza Pártnál dolgozó informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezték be.

A csaknem egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus azt mondta az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak:

Sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült.

A beszélgetés során egyébként elhangzik az is, hogy a Barátság kőolajvezetéket ukránok támadták meg, és az ezzel kapcsolatos szervezkedésnek tanúja volt, amikor Ukrajnában volt.

Az ügy másik része, hogy a hét elején az is kiderült: Panyi Szabolcs ügynök segítségével figyelték meg Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációját. Egy kiszivárgott hangfelvételen Panyi arról beszél, hogy megadta az egyik európai uniós tagállam titkosszolgálatának a külügyminiszter telefonszámát, amivel lehetővé tette Szijjártó Péter beszélgetéseinek külföldi lehallgatását.

Panyi azzal is kérkedett, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, Magyar Péter külügyi tanácsadójával. 

Elmondása szerint olyan jó a kapcsolatuk, hogy egy Tisza-kormány esetén ő tehetne javaslatot, kit rúgjanak ki és ki dolgozzon a külügyminisztériumban. Ez azt jelenti, hogy a megfigyelési botrány a Tisza Pártból indult ki, Magyar Péterék Panyin és Orbán Anitán keresztül összejátszhattak a külföldi szolgálatokkal. 

Ukrajna a magyar kormány ellen dolgozik olyan titkosszolgálati és dezinformációs eszközökkel, amelyek eddig nem voltak jellemzők a rendszerváltás óta.

Ukrajnának elsősorban pénzre van szüksége, ezért minden eszközt bevetnek, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje meg a magyarországi választásokat, és az általuk bevezetett megszorítások révén Ukrajna megkapja a magyarok pénzét is. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU vezetőivel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

