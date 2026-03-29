A Tények tegnap esti riportjában megszólalt egy kiugrott ukrán kém, aki elárulta, köztudott, hogy az ukránok sok pénzzel támogatják Magyar Péter kampányát – írta közösségi oldalán a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán szerint azonban hiába próbálkozik Zelenszkij, az április 12-i választáson nem Kijev és Brüsszel dönt, hanem a magyar emberek.
Kovács Zoltán: Nem Kijev és Brüsszel dönt, hanem a magyar emberek!
A Nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint egyértelmű, hogy lebukott a Tisza Párt. Kovács Zoltán közösségi oldalán arról írt, hogy egy volt ukrán kém szerint csaknem húszmilliárd forintot tett bele Ukrajna Magyar Péter kampányába.
Kovács Zoltán bejegyzésében emlékeztetett, hogy az ukrán kém vallomása szerint a Tisza tavaly november óta kapja az ukránoktól a pénzt, ötvenmillió eurót, azaz csaknem húszmilliárd forintot.
Az államtitkár ennek kapcsán jelezte, Magyar többször elmondta nyilvánosan is, hogy ennyi pénzre van szüksége a kampányhoz.
Általában euróban, vákuumcsomagolásba zárt százeurós címletekben adták át a pénzt. Fekete Nike táskában, hetente ötmilliót – hangsúlyozta Kovács, valamint hozzátette, hogy „a pénzt egymás közt »fekete pénznek« nevezik, ez az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij maga rendelkezik, nincs hivatalos nyoma”.
Kovács szerint az is egyértelművé vált, hogy az aranykonvojt miért kísérte egy volt titkosszolgálati tiszt, miután a kém által elmondottakból az derült ki, hogy a készpénzes kifizetéseket a tisztek intézik. „Ezért utazott a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojjal is egy volt ukrán tiszt” – fogalmazott.
Ezeknek a pénzeknek az útvonalára is fény derült, hiszen mint azt az államtitkár is hangsúlyozta, „az ukrán pénzt általában Olaszországból indítják el, Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra”.
A készpénzen kívül banki átutalásokat is intéznek egy speciális alkalmazáson keresztül, ami elrejti a küldőt, tavaly 200-300 ezer eurót utaltak Magyar Péternek svájci bankszámlákon keresztül, amikor készpénz helyett „hivatalos pénzre” volt szüksége – írta.
Kovács egyúttal azt is hangsúlyozta bejegyzésében, hogy a „pénzszállítást intéző ügynökök egymással rejtett csatornákon tartják a kapcsolatot, hogy a magyar titkosszolgálat elől rejtve maradjanak”.
Bármennyire szeretné Zelenszkij, az április 12-i választáson nem Kijev és Brüsszel dönt, hanem a magyar emberek! Nem fogjuk a kedvükért tönkretenni Magyarországot, nem adjuk a gyerekeinket a háborúba, nem küldünk fegyvereket és nem adjuk a pénzünket sem! A Fidesz a biztos választás!
– zárta bejegyzését az államtitkár.
Borítókép: Az ukrán aranykonvojból lefoglalt pénz és arany (Fotó: MTI/Magyarország Kormánya)
