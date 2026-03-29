Kovács Zoltán: Nem Kijev és Brüsszel dönt, hanem a magyar emberek!

Általában euróban, vákuumcsomagolásba zárt százeurós címletekben adták át a pénzt. Fekete Nike táskában, hetente ötmilliót – hangsúlyozta Kovács, valamint hozzátette, hogy „a pénzt egymás közt »fekete pénznek« nevezik, ez az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij maga rendelkezik, nincs hivatalos nyoma”.

Kovács szerint az is egyértelművé vált, hogy az aranykonvojt miért kísérte egy volt titkosszolgálati tiszt, miután a kém által elmondottakból az derült ki, hogy a készpénzes kifizetéseket a tisztek intézik. „Ezért utazott a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojjal is egy volt ukrán tiszt” – fogalmazott.

Ezeknek a pénzeknek az útvonalára is fény derült, hiszen mint azt az államtitkár is hangsúlyozta, „az ukrán pénzt általában Olaszországból indítják el, Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra”.