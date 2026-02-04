Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk + videó

ukrajnabrüsszelkovács zoltánháború

Kovács Zoltán: Üzenjük meg Brüsszelnek és a bábjainak egyértelműen, hogy nem fizetünk + videó

A nemzeti petíció fontosságára hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 18:40
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli egymást az Ukrajna uniós támogatásáról tartandó vita előtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. november 26-án. M
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Három név, egy válasz: nem fizetünk – szögezte le a közelmúltban elindult nemzeti petíció kapcsán Kovács Zoltán a kormány Facebook-oldalára feltöltött videójában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár emlékeztetett: a nemzeti petíció célja, hogy a magyarok elmondhassák, nemet mondanak a háború finanszírozására, arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és arra, hogy a háború következtében a rezsistop eltörlésével magasabb energiaárakat fizessenek.

Budapest, 2025. november 25. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én. MTI/Bodnár Boglárka
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Kovács Zoltán hangsúlyozta, a három név egyértelmű: Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Manfred Weber.

Az Európai Bizottság elnök asszonyának azon kellene dolgoznia, hogy Európa békében és biztonságban éljen, ezzel szemben minden erejével azon van, hogy Európát bevigye abba a háborúba, amely nem a mi háborúnk. Ahogy ő fogalmaz, Európa harcban áll, hadban áll, tehát nekünk kötelességünk Ukrajna mellé állnunk. Zelenszkij elnök már évek óta a markát tartja, nemcsak azért, hogy fegyverekkel lássák el Ukrajnát, hanem azért is, hogy az ukrán állam működtetését, majd újjáépítését is újabb és újabb forrásokkal támogassák az európai tagállamok és az európai emberek. Manfred Weber pedig az az ember, akinek az a feladata, hogy megteremtse ehhez a parlamenti támogatást, azokat a szavazatokat, amelyekkel a bizottság és az Európai Parlament át tudja erőltetni a háborúpárti javaslatokat, főleg azon pártok segítségével, amelyek a részét képezik az Európai Néppártnak, így a Tisza Párttal a soraikban

– sorolta az államtitkár.

Kovács Zoltán rámutatott, Weber azt is nyilvánvalóvá tette, hogy nincs más választása a néppárthoz tartozóknak, mint támogatni Brüsszel háborús terveit.

A három ember pontosan tudja, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok nem fogják engedni, a magyar kormány nem fogja engedni, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék, és a háborúra költsék

– szögezte le a kormánypárti politikus. – Ezért mindent meg is tesznek azért, hogy a nemzeti kormányt eltakarítsák az útból, és a helyére egy olyan bábkormányt ültessenek, amely minden további nélkül és minden kérdés nélkül ki fogja szolgálni a brüsszeli érdeket – jelezte. – Magyar Péterék természetesen ezt tagadják, hamarosan választás lesz. Előtte minden olyan állítást, minden olyan tényt, amely a háború támogatásához kapcsolódóan a néppárttól, a bizottságtól megjelent, letagadtak és le fognak tagadni – mondta.

Az államtitkár arra kérte a magyarokat, töltsék ki a nemzeti petíciót.

Tegyük egyértelművé, hogy nemet mondunk a háború finanszírozására, arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék és hogy többet kelljen fizetnünk a rezsiért

– szögezte le.

 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii.

Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu