Kovács Zoltán: Üzenjük meg Brüsszelnek és a bábjainak egyértelműen, hogy nem fizetünk + videó

– Három név, egy válasz: nem fizetünk – szögezte le a közelmúltban elindult nemzeti petíció kapcsán Kovács Zoltán a kormány Facebook-oldalára feltöltött videójában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár emlékeztetett: a nemzeti petíció célja, hogy a magyarok elmondhassák, nemet mondanak a háború finanszírozására, arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és arra, hogy a háború következtében a rezsistop eltörlésével magasabb energiaárakat fizessenek.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Kovács Zoltán hangsúlyozta, a három név egyértelmű: Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Manfred Weber.

Az Európai Bizottság elnök asszonyának azon kellene dolgoznia, hogy Európa békében és biztonságban éljen, ezzel szemben minden erejével azon van, hogy Európát bevigye abba a háborúba, amely nem a mi háborúnk. Ahogy ő fogalmaz, Európa harcban áll, hadban áll, tehát nekünk kötelességünk Ukrajna mellé állnunk. Zelenszkij elnök már évek óta a markát tartja, nemcsak azért, hogy fegyverekkel lássák el Ukrajnát, hanem azért is, hogy az ukrán állam működtetését, majd újjáépítését is újabb és újabb forrásokkal támogassák az európai tagállamok és az európai emberek. Manfred Weber pedig az az ember, akinek az a feladata, hogy megteremtse ehhez a parlamenti támogatást, azokat a szavazatokat, amelyekkel a bizottság és az Európai Parlament át tudja erőltetni a háborúpárti javaslatokat, főleg azon pártok segítségével, amelyek a részét képezik az Európai Néppártnak, így a Tisza Párttal a soraikban

– sorolta az államtitkár.

Kovács Zoltán rámutatott, Weber azt is nyilvánvalóvá tette, hogy nincs más választása a néppárthoz tartozóknak, mint támogatni Brüsszel háborús terveit.

A három ember pontosan tudja, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok nem fogják engedni, a magyar kormány nem fogja engedni, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék, és a háborúra költsék

– szögezte le a kormánypárti politikus. – Ezért mindent meg is tesznek azért, hogy a nemzeti kormányt eltakarítsák az útból, és a helyére egy olyan bábkormányt ültessenek, amely minden további nélkül és minden kérdés nélkül ki fogja szolgálni a brüsszeli érdeket – jelezte. – Magyar Péterék természetesen ezt tagadják, hamarosan választás lesz. Előtte minden olyan állítást, minden olyan tényt, amely a háború támogatásához kapcsolódóan a néppárttól, a bizottságtól megjelent, letagadtak és le fognak tagadni – mondta.