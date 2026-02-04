NATOBrüsszelUkrajnaEurópaháború

Brüsszel a háborúra készül: a NATO hosszú távra Kijevhez láncolja magát

Miközben a NATO főtitkára újabb rakétákkal és milliós ígéretekkel biztosította Zelenszkijt a szövetség kitartásáról, az európai elit a háború folytatása mellett kötelezte el magát. Moszkva világossá tette: az Ukrajnába érkező nyugati katonákat legitim célpontnak tekintené.

Szabó István
2026. 02. 04. 12:47
Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fognak Fotó: Pavlo Bahmut Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NATO főtitkára, Mark Rutte a minap Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd felszólalt az ukrán parlamentben, ahol a NATO támogatásáról biztosította az országot.

NATO
Mark Rutte, a NATO főtitkára az ukrán parlamentben, Kijevben, 2026. február 3-án (Fotó: AFP/Andrii Nesterenko)

A NATO Kijev mellett áll

A politikus azt ígérte, hogy a szövetség felgyorsítja a rakétaszállításokat, és még „éveken át” kitart Ukrajna mellett.

Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO és partnerei dolgoznak a rakétaszállítások felgyorsításán, erre a célra „eurómilliók” érkeznek támogatásként Ukrajnába. 

Elmondása szerint 2025 nyara óta ily módon érkezett az Ukrajnának szállított rakéták 75 százaléka a frontra, és a légteret védő rakéták 90 százaléka is.

Tisztában vagyunk vele, hogy még nagyon sokra van szükség és gyorsan. Ezt tudjuk, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezek megérkezzenek – a PURL mechanizmuson és más csatornákon keresztül is

– mondta el Rutte.

A Néppárt is határozottan a háború mellé állt

Az Európai Néppárt január végén Zágrábban tartott kétnapos vezetői találkozót. A tanácskozáson résztvevők megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna további támogatása mellett, és felvetették az uniós döntéshozatal átalakításának szükségességét is, vagyis elvennék a tagállamok vétójogát, hogy egy ország se állhasson a brüsszeli tervek útjába.

A talákozón ott volt Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen bizottsági elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Manfred Weber az EPP vezetője is.

A zágrábi csúcstalálkozón elfogadott néppárti zárónyilatkozat világossá teszi a brüsszeli nagykoalíció politikai irányát: a dokumentum támogatja a szabályozott és irányított migrációt, továbbra is lehetőségként tekint a tömeges bevándorlásra, és ezért következetesen erőlteti a migrációs paktumot.

EPP leaders pose for a family photo during a two-day informal meeting of leaders of the European Peoples Party (EPP), Europes largest political group, in Zagreb, on January 30, 2026. (Photo by MARKO PERKOV / AFP)
Az EPP vezetői az Európai Néppárt (EPP) kétnapos informális találkozóján Zágrábban, 2026. január 30-án (Fotó: AFP/Marko Perkov)

A nyilatkozat emellett „rendíthetetlen” kötelezettségként rögzíti Ukrajna támogatását.

A kétnapos egyeztetés után Weber újságíróknak nyilatkozva világossá tette, a résztvevők amellett foglaltak állást, hogy a háború folytatása és Ukrajna további támogatása kiemelt cél marad számukra.

Döntés született arról is, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell formálni, és ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, vagyis a nemzetek vétójogát korlátozni kell. A Tisza-féle Európai Néppárt zágrábi csúcstalálkozójának zárónyilatkozata világosan megmutatja, milyen politikát képviselnek valójában.

Ukrajna támogatása és uniós csatlakozása mindenek felett

Ezzel azonban a háborút hozná be Brüsszel az Európai Unióba. Korábban írtunk arról, hogy a katonai szolidaritás kapcsán a lisszaboni szerződés 42.7. cikke kötelezi az országokat arra, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtsanak, ha egy uniós országot támadás ér.

Weber szerint az európai jog szerinti megfogalmazás erősebb, mint a NATO 5. cikke szerinti kötelezettségvállalás. 

Az EPP vezetőjének kijelentései azért adnak aggodalomra okot, mivel az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna 2026 végére minden tárgyalási fejezet vonatkozásában készen áll majd az Európai Unióhoz való csatlakozásra.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with the President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber ahead of the presentation of the College of Commissioners and their programme at the European Parliament on November 27, 2024 in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke háborúba vinnék Európát (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Moszkva figyelmeztet

Oroszország egyértelművé tette, hogy a nyugati csapatok Ukrajnában legitim célpontnak minősülnek. Oroszország a nyugati katonai egységek, létesítmények és egyéb infrastruktúra ukrajnai megjelenését legitim katonai célpontnak fogja tekinteni, közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Minden ilyen egységet és létesítményt az orosz fegyveres erők legitim harci célpontnak fognak tekinteni

– idézte Zaharovát az Interfax orosz hírügynökség.

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 01: Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova delivers a speech as she attends the Media Forum of the Commonwealth of Independent States (CIS) Countries in Moscow, Russia on November 01, 2023. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen fogalmazott (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Az orosz figyelmeztetés hivatalos reakció arra, hogy az úgynevezett hajlandók koalíciója továbbra is fegyverellátmánnyal, finanszírozási segítséggel és más katonai támogatással segítené az ukrán fegyveres erőket.

Franciaország és az Egyesült Királyság korábban azt is jelezte, hogy készek állandó katonai kontingenst telepíteni Ukrajnába a békekötés után.

Friedrich Merz német kancellár arra figyelmeztetett: Ukrajna bukása esetén Oroszország nem állna meg. Hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki szerint a konfliktus a küszöbön áll, és Európának olyan léptékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a korábbi generációk éltek át.

A háború hatalmas veszélyt jelentene azonban mindannyiunkra nézve. A lapunknak korábban nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint a több évtizede békében élő emberek élete egyik napról a másikra gyökeresen megváltozhat.

Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek vezetője szerint az ország fiainak és lányainak fel kell készülnie a harcra. Nem kérdés, hogy a háború kiterjedésére irányuló nyugati kijelentések és provokációk miatt mi várna Európára, ha valóban háborúba keveredik. 

Nyugat-Európa nincs felkészülve egy esetleges konfliktusra. A brit vezérkari főnök nyilatkozata szerint a brit hadsereg olyan állapotban van, hogy egy külső támadással szemben csak néhány hétig vagy egy-két hónapig tudna ellenállni.

Jelen pillanatban a nyugat-európai országok hadseregei és hátországai nincsenek olyan állapotban, hogy egy ilyen háborút sikerrel tudnának megvívni az Amerikai Egyesült Államok támogatása és hadserege nélkül

– fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Magyarország következetesen a béke pártján áll

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményei egyértelmű elutasító álláspontot tükröznek hazánkban Ukrajna Brüsszel által szorgalmazott uniós felvétele és katonai támogatásával szemben –írta az intézet közleményében.

Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását.

 Orbán Viktor miniszterelnök szerint a kormányzati intézkedések társadalmi támogatás nélkül nem tarthatók fenn, azért szükség van a magyarok támogatására is.

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fognak (Fotó: NurPhoto/AFP/Pavlo Bahmut)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu