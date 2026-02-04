A NATO főtitkára, Mark Rutte a minap Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd felszólalt az ukrán parlamentben, ahol a NATO támogatásáról biztosította az országot.
Brüsszel a háborúra készül: a NATO hosszú távra Kijevhez láncolja magát
Miközben a NATO főtitkára újabb rakétákkal és milliós ígéretekkel biztosította Zelenszkijt a szövetség kitartásáról, az európai elit a háború folytatása mellett kötelezte el magát. Moszkva világossá tette: az Ukrajnába érkező nyugati katonákat legitim célpontnak tekintené.
A NATO Kijev mellett áll
A politikus azt ígérte, hogy a szövetség felgyorsítja a rakétaszállításokat, és még „éveken át” kitart Ukrajna mellett.
Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO és partnerei dolgoznak a rakétaszállítások felgyorsításán, erre a célra „eurómilliók” érkeznek támogatásként Ukrajnába.
Elmondása szerint 2025 nyara óta ily módon érkezett az Ukrajnának szállított rakéták 75 százaléka a frontra, és a légteret védő rakéták 90 százaléka is.
Tisztában vagyunk vele, hogy még nagyon sokra van szükség és gyorsan. Ezt tudjuk, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezek megérkezzenek – a PURL mechanizmuson és más csatornákon keresztül is
– mondta el Rutte.
A Néppárt is határozottan a háború mellé állt
Az Európai Néppárt január végén Zágrábban tartott kétnapos vezetői találkozót. A tanácskozáson résztvevők megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna további támogatása mellett, és felvetették az uniós döntéshozatal átalakításának szükségességét is, vagyis elvennék a tagállamok vétójogát, hogy egy ország se állhasson a brüsszeli tervek útjába.
A talákozón ott volt Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen bizottsági elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Manfred Weber az EPP vezetője is.
A zágrábi csúcstalálkozón elfogadott néppárti zárónyilatkozat világossá teszi a brüsszeli nagykoalíció politikai irányát: a dokumentum támogatja a szabályozott és irányított migrációt, továbbra is lehetőségként tekint a tömeges bevándorlásra, és ezért következetesen erőlteti a migrációs paktumot.
További Külföld híreink
A nyilatkozat emellett „rendíthetetlen” kötelezettségként rögzíti Ukrajna támogatását.
A kétnapos egyeztetés után Weber újságíróknak nyilatkozva világossá tette, a résztvevők amellett foglaltak állást, hogy a háború folytatása és Ukrajna további támogatása kiemelt cél marad számukra.
Döntés született arról is, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell formálni, és ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, vagyis a nemzetek vétójogát korlátozni kell. A Tisza-féle Európai Néppárt zágrábi csúcstalálkozójának zárónyilatkozata világosan megmutatja, milyen politikát képviselnek valójában.
Ukrajna támogatása és uniós csatlakozása mindenek felett
Ezzel azonban a háborút hozná be Brüsszel az Európai Unióba. Korábban írtunk arról, hogy a katonai szolidaritás kapcsán a lisszaboni szerződés 42.7. cikke kötelezi az országokat arra, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtsanak, ha egy uniós országot támadás ér.
Weber szerint az európai jog szerinti megfogalmazás erősebb, mint a NATO 5. cikke szerinti kötelezettségvállalás.
Az EPP vezetőjének kijelentései azért adnak aggodalomra okot, mivel az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna 2026 végére minden tárgyalási fejezet vonatkozásában készen áll majd az Európai Unióhoz való csatlakozásra.
Moszkva figyelmeztet
Oroszország egyértelművé tette, hogy a nyugati csapatok Ukrajnában legitim célpontnak minősülnek. Oroszország a nyugati katonai egységek, létesítmények és egyéb infrastruktúra ukrajnai megjelenését legitim katonai célpontnak fogja tekinteni, közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Minden ilyen egységet és létesítményt az orosz fegyveres erők legitim harci célpontnak fognak tekinteni
– idézte Zaharovát az Interfax orosz hírügynökség.
Az orosz figyelmeztetés hivatalos reakció arra, hogy az úgynevezett hajlandók koalíciója továbbra is fegyverellátmánnyal, finanszírozási segítséggel és más katonai támogatással segítené az ukrán fegyveres erőket.
Franciaország és az Egyesült Királyság korábban azt is jelezte, hogy készek állandó katonai kontingenst telepíteni Ukrajnába a békekötés után.
Friedrich Merz német kancellár arra figyelmeztetett: Ukrajna bukása esetén Oroszország nem állna meg. Hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki szerint a konfliktus a küszöbön áll, és Európának olyan léptékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a korábbi generációk éltek át.
A háború hatalmas veszélyt jelentene azonban mindannyiunkra nézve. A lapunknak korábban nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint a több évtizede békében élő emberek élete egyik napról a másikra gyökeresen megváltozhat.
Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek vezetője szerint az ország fiainak és lányainak fel kell készülnie a harcra. Nem kérdés, hogy a háború kiterjedésére irányuló nyugati kijelentések és provokációk miatt mi várna Európára, ha valóban háborúba keveredik.
Nyugat-Európa nincs felkészülve egy esetleges konfliktusra. A brit vezérkari főnök nyilatkozata szerint a brit hadsereg olyan állapotban van, hogy egy külső támadással szemben csak néhány hétig vagy egy-két hónapig tudna ellenállni.
Jelen pillanatban a nyugat-európai országok hadseregei és hátországai nincsenek olyan állapotban, hogy egy ilyen háborút sikerrel tudnának megvívni az Amerikai Egyesült Államok támogatása és hadserege nélkül
– fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.
Magyarország következetesen a béke pártján áll
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményei egyértelmű elutasító álláspontot tükröznek hazánkban Ukrajna Brüsszel által szorgalmazott uniós felvétele és katonai támogatásával szemben –írta az intézet közleményében.
Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a kormányzati intézkedések társadalmi támogatás nélkül nem tarthatók fenn, azért szükség van a magyarok támogatására is.
További Külföld híreink
Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fognak (Fotó: NurPhoto/AFP/Pavlo Bahmut)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sorozók Dnyipróban: a civil nem sejtette, mi következik
Döbbenetes felvétel!
Starmer az oroszokat szidja, a NATO-főtitkár több fegyvert akar
Eluralkodott a háborús pszichózis Európában.
Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának
Éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését.
Tárgyalnak a békéről, miközben Oroszország a tél legnagyobb csapását mérte Ukrajnára
A biztonsági garanciákról is szó esik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sorozók Dnyipróban: a civil nem sejtette, mi következik
Döbbenetes felvétel!
Starmer az oroszokat szidja, a NATO-főtitkár több fegyvert akar
Eluralkodott a háborús pszichózis Európában.
Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának
Éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését.
Tárgyalnak a békéről, miközben Oroszország a tél legnagyobb csapását mérte Ukrajnára
A biztonsági garanciákról is szó esik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!