Hidvéghi Balázs: Brüsszel leleplezte Magyar Péter és Zelenszkij összejátszását + videó

Hidvéghi Balázs szerint Daniel Freund budapesti kampányban tett kijelentése egyértelművé tette, hogy Magyar Péter a kormányra kerülése esetén pénzt és katonai támogatást adna Ukrajnának.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 16:15
Magyar Péter Forrás: MW
Brüsszel csúnyán lebuktatta Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének összejátszását Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán kedden.

Hidvéghi Balázs azt hangoztatta a videójában, hogy ez az összejátszás nagyon veszélyes, és sokba kerülhet a magyaroknak: a békéjükbe, a pénzükbe és a rezsijükbe.

– Még egy erős ok arra, hogy aki eddig még nem tette, az töltse ki a nemzeti petíciót 

– fogalmazott.

Kifejtette, hogy Brüsszel egyik hírhedt embere, a Tiszának Budapesten kampányoló Daniel Freund tényként közölte: Magyar Péter pénzt és katonai támogatást fog adni Zelenszkijnek, ha kormányra kerül.

– Magyar Péter tehát hiába játssza ezt a kétarcú, hazug játékot, Zelenszkij és Brüsszel emberei sorra buktatják le őt 

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy minden nappal egyre világosabb: Magyar Péter, Zelenszkij és Brüsszel összejátszik.

A politikus szerint Zelenszkij és a brüsszeli elit azért támogatja Magyar Pétert, mert

 nekik egy báb kell, aki szépen azt teszi, amit parancsolnak neki.

– Az ukránoknak és Brüsszelnek útjában áll Orbán Viktor és nemzeti kormánya, mert mi nemet mondunk arra, hogy háborúba rángassák Európát. Nemet mondunk arra, hogy elvegyék a magyarok pénzét, és elküldjék Ukrajnába, és nemet mondunk arra is, hogy a magyarok megemelt rezsijéből fizessék az oroszok elleni háborújuk árát – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár azt kérte, hogy 

aki nemet akar mondani a háborúra, Ukrajna pénzelésére és a magasabb rezsire, az csatlakozzon a nemzeti petícióhoz papíralapon vagy az interneten, a www.nemzetipeticio.hu oldalon.

– Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij és Brüsszel alakítson kormányt! Csak a Fidesz a biztos választás! – zárta a videót a politikus.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
