Hidvéghi Balázs: Brüsszel leleplezte Magyar Péter és Zelenszkij összejátszását + videó

Brüsszel csúnyán lebuktatta Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének összejátszását Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán kedden.

Hidvéghi Balázs azt hangoztatta a videójában, hogy ez az összejátszás nagyon veszélyes, és sokba kerülhet a magyaroknak: a békéjükbe, a pénzükbe és a rezsijükbe.

– Még egy erős ok arra, hogy aki eddig még nem tette, az töltse ki a nemzeti petíciót

– fogalmazott.

Kifejtette, hogy Brüsszel egyik hírhedt embere, a Tiszának Budapesten kampányoló Daniel Freund tényként közölte: Magyar Péter pénzt és katonai támogatást fog adni Zelenszkijnek, ha kormányra kerül.

– Magyar Péter tehát hiába játssza ezt a kétarcú, hazug játékot, Zelenszkij és Brüsszel emberei sorra buktatják le őt

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy minden nappal egyre világosabb: Magyar Péter, Zelenszkij és Brüsszel összejátszik.

A politikus szerint Zelenszkij és a brüsszeli elit azért támogatja Magyar Pétert, mert

nekik egy báb kell, aki szépen azt teszi, amit parancsolnak neki.

– Az ukránoknak és Brüsszelnek útjában áll Orbán Viktor és nemzeti kormánya, mert mi nemet mondunk arra, hogy háborúba rángassák Európát. Nemet mondunk arra, hogy elvegyék a magyarok pénzét, és elküldjék Ukrajnába, és nemet mondunk arra is, hogy a magyarok megemelt rezsijéből fizessék az oroszok elleni háborújuk árát – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár azt kérte, hogy

aki nemet akar mondani a háborúra, Ukrajna pénzelésére és a magasabb rezsire, az csatlakozzon a nemzeti petícióhoz papíralapon vagy az interneten, a www.nemzetipeticio.hu oldalon.

– Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij és Brüsszel alakítson kormányt! Csak a Fidesz a biztos választás! – zárta a videót a politikus.