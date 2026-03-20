Még mindig beküldhető a nemzeti petíció, nemet mondhatunk az ukrán fenyegetésre + videó

Még mindig tart az olajblokád, ezért a kormány meghosszabbította április 8-ig a nemzeti petíciót, úgyhogy aki még nem tette, mindenképpen töltse ki, hogyha így akar tiltakozni az ukrán zsarolás ellen – hívta fel a figyelmet új videójában Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett: most már nemcsak papíron, hanem online is ki lehet tölteni a nemzeti petíciót, amelyre most mindennél nagyobb szükség van, mert azzal kinyilváníthatjuk, hogy Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak.

Három dologra is nemet tudunk mondani. Nemet tudunk mondani arra, hogy megemelkedjenek a háború miatt a rezsiköltségeink, arra is, hogy Ukrajnába pénzt küldjünk és arra is, hogy pénzeljük ezt a háborút. Mondjatok nemet ti is április 8-ig!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Mint megírtuk, Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, már bőven meghaladta a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma.