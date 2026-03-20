Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

Még mindig beküldhető a nemzeti petíció, nemet mondhatunk az ukrán fenyegetésre + videó

A kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét, így még bárki kitöltheti. Tiltakozzunk ellene, hogy emelkedjenek a rezsiárak és hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön – kérte a budapesti Fidesz elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 10:23
Még mindig tart az olajblokád, ezért a kormány meghosszabbította április 8-ig a nemzeti petíciót, úgyhogy aki még nem tette, mindenképpen töltse ki, hogyha így akar tiltakozni az ukrán zsarolás ellen – hívta fel a figyelmet új videójában Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett: most már nemcsak papíron, hanem online is ki lehet tölteni a nemzeti petíciót, amelyre most mindennél nagyobb szükség van, mert azzal kinyilváníthatjuk, hogy Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak.

Három dologra is nemet tudunk mondani. Nemet tudunk mondani arra, hogy megemelkedjenek a háború miatt a rezsiköltségeink, arra is, hogy Ukrajnába pénzt küldjünk és arra is, hogy pénzeljük ezt a háborút. Mondjatok nemet ti is április 8-ig!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Mint megírtuk, Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, már bőven meghaladta a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij uniós vezetőkkel (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
