A szerb köztársasági elnök döntése és a vezérkari főnök utasítása alapján megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét, különösen a Zsabari közelében található Velika Plana kompresszorállomáson. Ez a létesítmény kulcsszerepet játszik a Balkáni Áramlat működésében: nélküle nem lenne biztosítható a gáz folyamatos továbbítása a térségben, írja a szerb sajtó.
A szerb hadsereg őrzi a Magyarországnak kulcsfontosságú vezetéket
A szerb rádió és televízió exkluzív riportban mutatta be, miként biztosítja a szerb hadsereg a stratégiai jelentőségű gázinfrastruktúrát, amelyen keresztül az orosz földgáz Törökország felől Magyarország irányába áramlik. Fokozott védelem alatt a Balkáni Áramlat.
Katonai védelem földön és levegőben
A biztonsági intézkedések több szinten valósulnak meg. A szárazföldi fenyegetésekkel szemben speciális egységek lépnek fel, míg a légtér védelmét a 250. rakétadandár biztosítja. A rendszer részeként a korszerű HQ–17 AE légvédelmi rakétarendszer is szolgálatban áll, amely képes drónok, repülőgépek és egyéb légi eszközök gyors észlelésére és megsemmisítésére.
A szerb hadsereg képviselői hangsúlyozták: a cél a fenyegetések korai felismerése és az azonnali reagálás.
A katonai egységek folyamatos kapcsolatban állnak más biztonsági szervekkel, és összehangoltan végzik a feladataikat.
Stratégiai jelentőségű energiahálózat
A vezetéken tavaly mintegy 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra. A rendszer több szakaszon halad át Szerbián: a belépési pont Zajecsarnál, a kilépési pedig Horgosnál található.
Az elmúlt években több szabotázsakció is történt olyan vezetékek ellen, amelyek orosz energiahordozókat szállítanak, és a Török Áramlat ellen is regisztráltak kísérleteket.
Ez indokolja a fokozott katonai jelenlétet nemcsak Szerbiában, hanem Törökországban és Magyarországon is. Utóbbi esetében mintegy 75 helyszínen védi a hadsereg az energetikai létesítményeket.
A szerb hadsereg eddig nem kényszerült beavatkozásra a szóban forgó létesítménynél, és nem volt szükség a rakétarendszer éles alkalmazására sem. Ennek ellenére a biztonsági előírások szigorúak: a területre csak külön engedéllyel lehet belépni, és minden tevékenység – beleértve a felvételek készítését is – ellenőrzés alatt áll.
A Balkáni Áramlat így továbbra is kulcsszerepet tölt be Közép-Európa energiaellátásában, miközben a régió országai egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az infrastruktúra védelmére a növekvő biztonsági kihívások közepette.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Stefan Puchner)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!