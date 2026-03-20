A szerb hadsereg őrzi a Magyarországnak kulcsfontosságú vezetéket

A szerb rádió és televízió exkluzív riportban mutatta be, miként biztosítja a szerb hadsereg a stratégiai jelentőségű gázinfrastruktúrát, amelyen keresztül az orosz földgáz Törökország felől Magyarország irányába áramlik. Fokozott védelem alatt a Balkáni Áramlat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 8:21
Illusztráció nyomásmérő egy gázvezeték szivattyúállomáson Fotó: Stefan Puchner Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A szerb köztársasági elnök döntése és a vezérkari főnök utasítása alapján megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét, különösen a Zsabari közelében található Velika Plana kompresszorállomáson. Ez a létesítmény kulcsszerepet játszik a Balkáni Áramlat működésében: nélküle nem lenne biztosítható a gáz folyamatos továbbítása a térségben, írja a szerb sajtó.

A Velika Plana kompresszorállomás. Forrás: Képernyőkép

 

Katonai védelem földön és levegőben

A biztonsági intézkedések több szinten valósulnak meg. A szárazföldi fenyegetésekkel szemben speciális egységek lépnek fel, míg a légtér védelmét a 250. rakétadandár biztosítja. A rendszer részeként a korszerű HQ–17 AE légvédelmi rakétarendszer is szolgálatban áll, amely képes drónok, repülőgépek és egyéb légi eszközök gyors észlelésére és megsemmisítésére.

A szerb hadsereg képviselői hangsúlyozták: a cél a fenyegetések korai felismerése és az azonnali reagálás. 

A katonai egységek folyamatos kapcsolatban állnak más biztonsági szervekkel, és összehangoltan végzik a feladataikat.

 

Stratégiai jelentőségű energiahálózat

A vezetéken tavaly mintegy 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra. A rendszer több szakaszon halad át Szerbián: a belépési pont Zajecsarnál, a kilépési pedig Horgosnál található.

Az elmúlt években több szabotázsakció is történt olyan vezetékek ellen, amelyek orosz energiahordozókat szállítanak, és a Török Áramlat ellen is regisztráltak kísérleteket. 

Ez indokolja a fokozott katonai jelenlétet nemcsak Szerbiában, hanem Törökországban és Magyarországon is. Utóbbi esetében mintegy 75 helyszínen védi a hadsereg az energetikai létesítményeket.

A szerb hadsereg eddig nem kényszerült beavatkozásra a szóban forgó létesítménynél, és nem volt szükség a rakétarendszer éles alkalmazására sem. Ennek ellenére a biztonsági előírások szigorúak: a területre csak külön engedéllyel lehet belépni, és minden tevékenység – beleértve a felvételek készítését is – ellenőrzés alatt áll.

A Balkáni Áramlat így továbbra is kulcsszerepet tölt be Közép-Európa energiaellátásában, miközben a régió országai egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az infrastruktúra védelmére a növekvő biztonsági kihívások közepette.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Stefan Puchner)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
