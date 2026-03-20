A szerb hadsereg őrzi a Magyarországnak kulcsfontosságú vezetéket

Katonai védelem földön és levegőben

A biztonsági intézkedések több szinten valósulnak meg. A szárazföldi fenyegetésekkel szemben speciális egységek lépnek fel, míg a légtér védelmét a 250. rakétadandár biztosítja. A rendszer részeként a korszerű HQ–17 AE légvédelmi rakétarendszer is szolgálatban áll, amely képes drónok, repülőgépek és egyéb légi eszközök gyors észlelésére és megsemmisítésére.

A szerb hadsereg képviselői hangsúlyozták: a cél a fenyegetések korai felismerése és az azonnali reagálás.

A katonai egységek folyamatos kapcsolatban állnak más biztonsági szervekkel, és összehangoltan végzik a feladataikat.

Stratégiai jelentőségű energiahálózat

A vezetéken tavaly mintegy 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra. A rendszer több szakaszon halad át Szerbián: a belépési pont Zajecsarnál, a kilépési pedig Horgosnál található.

Az elmúlt években több szabotázsakció is történt olyan vezetékek ellen, amelyek orosz energiahordozókat szállítanak, és a Török Áramlat ellen is regisztráltak kísérleteket.

Ez indokolja a fokozott katonai jelenlétet nemcsak Szerbiában, hanem Törökországban és Magyarországon is. Utóbbi esetében mintegy 75 helyszínen védi a hadsereg az energetikai létesítményeket.

A szerb hadsereg eddig nem kényszerült beavatkozásra a szóban forgó létesítménynél, és nem volt szükség a rakétarendszer éles alkalmazására sem. Ennek ellenére a biztonsági előírások szigorúak: a területre csak külön engedéllyel lehet belépni, és minden tevékenység – beleértve a felvételek készítését is – ellenőrzés alatt áll.

A Balkáni Áramlat így továbbra is kulcsszerepet tölt be Közép-Európa energiaellátásában, miközben a régió országai egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az infrastruktúra védelmére a növekvő biztonsági kihívások közepette.