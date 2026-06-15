Trump bejelentette az iráni megállapodást, de a szakértő szerint korai még pezsgőt bontani

A megállapodás értelmében hamarosan megnyílhat a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a Hormuzi-szoros. A hírre az olajárak is csökkenni kezdtek.

A megállapodás létrejöttében Pakisztán vállalt közvetítő szerepet, miközben katari diplomaták Teheránban tárgyaltak az egyezség végleges feltételeiről. A többi Perzsa-öböl menti országhoz hasonlóan Katar hihetetlenül sebezhető az iráni támadásokkal szemben, és a háború kezdetén rakéták és drónok célpontjává vált, amikor Teherán megtorlásul csapásokat indított az amerikai szövetségesekre a régióban az amerikai és izraeli támadások miatt.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint az egyezmény hivatalos aláírására pénteken Genfben kerülhet sor, amelyen Donald Trump is részt vehet. Az alelnök hangsúlyozta: a megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.

Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is

– közölte a megállapodásban közvetítő pakisztáni kormányfő.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Korai még az öröm

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás tartalma egyelőre nem ismert teljes egészében.

A megállapodásnak mindenképpen két olvasata van

– mondta lapunknak a szakértő.

Eltérőek a narratívák, például tegnap este az iráni Nemzetbiztonsági Tanács kiadott egy nyilatkozatot, hogy »megerősítettük a fölényünket az amerikai cionista ellenséggel szemben«

– tette hozzá.