TrumpIránmegállapodásHormuzi-szorosatomprogram

Trump bejelentette az iráni megállapodást, de a szakértő szerint korai még pezsgőt bontani

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Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok megállapodást kötött Iránnal a konfliktus lezárásáról, amelynek nyomán újranyílhat a Hormuzi-szoros, Washington pedig feloldhatja az iráni kikötők tengeri blokádját. A háttérben azonban továbbra is súlyos kérdések maradtak nyitva Teherán nukleáris programja és a közel-keleti katonai konfliktus ügyében. Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő lapunknak arról beszélt: a mostani egyezséget nem szabad túlértékelni.

Szabó István
2026. 06. 15. 11:11
Teherhajók és tartályhajók a Hormuzi-szorosban Fotó: Giuseppe Cacace Forrás: AFP
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A megállapodás értelmében hamarosan megnyílhat a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a Hormuzi-szoros. A hírre az olajárak is csökkenni kezdtek.

A megállapodás létrejöttében Pakisztán vállalt közvetítő szerepet, miközben katari diplomaták Teheránban tárgyaltak az egyezség végleges feltételeiről. A többi Perzsa-öböl menti országhoz hasonlóan Katar hihetetlenül sebezhető az iráni támadásokkal szemben, és a háború kezdetén rakéták és drónok célpontjává vált, amikor Teherán megtorlásul csapásokat indított az amerikai szövetségesekre a régióban az amerikai és izraeli támadások miatt.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint az egyezmény hivatalos aláírására pénteken Genfben kerülhet sor, amelyen Donald Trump is részt vehet. Az alelnök hangsúlyozta: a megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.

Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is

– közölte a megállapodásban közvetítő pakisztáni kormányfő.

Korai még az öröm

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás tartalma egyelőre nem ismert teljes egészében.

A megállapodásnak mindenképpen két olvasata van

– mondta lapunknak a szakértő.

Eltérőek a narratívák, például tegnap este az iráni Nemzetbiztonsági Tanács kiadott egy nyilatkozatot, hogy »megerősítettük a fölényünket az amerikai cionista ellenséggel szemben«

– tette hozzá.

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő (Forrás: Magyar Külügyi Intézet)

A szakértő szerint jelenleg a legfontosabb kérdés a Hormuzi-szoros megnyitása és az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások folytatása.

Az irániak azt mondják, hogy sikerült elérniük azt, hogy ha ezek jól haladnak előre, akkor feloldják a befagyasztott iráni vagyont. Nem látjuk egyelőre a megállapodás teljes tartalmát de nyilván ez egy jelentős siker lehetne Teheránnak, hiszen az Obama-féle tíz évvel ezelőtti megállapodásban ez így nem szerepelt

– mutatott rá.

Csicsmann László szerint Washington számára a megállapodás elsősorban arra ad lehetőséget, hogy lezárja az iráni konfliktus jelenlegi szakaszát, és gyorsan újranyissa a stratégiai fontosságú tengeri útvonalat, de a még kevéssé ismert dokumentumot nem szabad túlértékelni.

Ez arról szól, hogy bizonyos alapelvek mentén fogják folytatni a tárgyalásokat és erre hatvan nap áll rendelkezésre, ami kevéssé elegendő arra, hogy részletekbe menően megtárgyalják a nukleáris kérdéseket

– fogalmazott.

A szakértő emlékeztetett arra is, hogy a 2015-ös iráni atomalku kidolgozásához az Obama-adminisztrációnak három évre volt szüksége.

Ettől most még messze vagyunk, viszont arra lehetőséget nyújt, hogy Washington lezárja ezt a szakaszát az iráni konfliktusnak

– összegezte Csicsmann László.

Borítókép: Teherhajók és tartályhajók a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)

 

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