Trump bejelentette az iráni megállapodást, de a szakértő szerint korai még pezsgőt bontani

A megállapodás értelmében hamarosan megnyílhat a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a Hormuzi-szoros. A hírre az olajárak is csökkenni kezdtek.
A megállapodás létrejöttében Pakisztán vállalt közvetítő szerepet, miközben katari diplomaták Teheránban tárgyaltak az egyezség végleges feltételeiről. A többi Perzsa-öböl menti országhoz hasonlóan Katar hihetetlenül sebezhető az iráni támadásokkal szemben, és a háború kezdetén rakéták és drónok célpontjává vált, amikor Teherán megtorlásul csapásokat indított az amerikai szövetségesekre a régióban az amerikai és izraeli támadások miatt.
J. D. Vance amerikai alelnök szerint az egyezmény hivatalos aláírására pénteken Genfben kerülhet sor, amelyen Donald Trump is részt vehet. Az alelnök hangsúlyozta: a megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.
Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is
– közölte a megállapodásban közvetítő pakisztáni kormányfő.
Korai még az öröm
Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás tartalma egyelőre nem ismert teljes egészében.
A megállapodásnak mindenképpen két olvasata van
– mondta lapunknak a szakértő.
Eltérőek a narratívák, például tegnap este az iráni Nemzetbiztonsági Tanács kiadott egy nyilatkozatot, hogy »megerősítettük a fölényünket az amerikai cionista ellenséggel szemben«
– tette hozzá.
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