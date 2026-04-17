Donald Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros „teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”.

A hírt az iráni külügyminiszter is megerősítette a közösségi oldalán.

Összhangban a libanoni tűzszünettel, a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi kereskedelmi hajó számára az áthaladás a tűzszünet hátralévő időtartamára teljes mértékben megnyitottnak minősül, az Iráni Iszlám Köztársaság Kikötői és Tengerészeti Szervezete által korábban bejelentett, koordinált útvonalon

– írta Abbász Aragcsi.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

