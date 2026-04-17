Donald Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros „teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”.
A hírt az iráni külügyminiszter is megerősítette a közösségi oldalán.
Összhangban a libanoni tűzszünettel, a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi kereskedelmi hajó számára az áthaladás a tűzszünet hátralévő időtartamára teljes mértékben megnyitottnak minősül, az Iráni Iszlám Köztársaság Kikötői és Tengerészeti Szervezete által korábban bejelentett, koordinált útvonalon
– írta Abbász Aragcsi.
