Trump bírálta Izraelt: veszélybe kerülhet az Iránnal készülő megállapodás

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a korábbi, Izraelt ért támadás „nagyon kicsi és jelentéktelen” volt ahhoz képest, amilyen választ váltott ki. Trump egyúttal Izraelt és az Irán támogatását élvező Hezbollahot is a támadások beszüntetésére szólította fel.

A CBS News Face the Nation című műsorában Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter is arról beszélt, hogy az izraeli légicsapások ellenére folytatódnak az egyeztetések Teheránnal. Szerinte már nem az a kérdés, hogy létrejön-e a megállapodás, hanem az, hogy mikor írják alá azt.

Hegseth az egyezség lehetséges elemei között említette az iráni dúsított uránkészlet megsemmisítését, az iráni atomprogram leállítását, valamint a Hormuzi-szoros megnyitását. Hozzátette: az Egyesült Államok kész feloldani az iráni kikötőkre vonatkozó korlátozásokat, amint Teherán biztosítja a szoros szabad hajózhatóságát.