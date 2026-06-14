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Trump bírálta Izraelt: veszélybe kerülhet az Iránnal készülő megállapodás

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Donald Trump nyíltan bírálta Izrael legutóbbi bejrúti légicsapásait, arra figyelmeztetve, hogy a Hezbollah elleni műveletek veszélyeztethetik az Iránnal formálódó megállapodást. Az amerikai elnök szerint a térség közel állhat egy olyan egyezséghez, amely nemcsak az iráni atomprogram ügyében hozhat áttörést, hanem a közel-keleti feszültségek enyhítéséhez is hozzájárulhat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 22:12
Donald Trump amerikai elnök Fotó: KENT NISHIMURA Forrás: AFP
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Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a korábbi, Izraelt ért támadás „nagyon kicsi és jelentéktelen” volt ahhoz képest, amilyen választ váltott ki. Trump egyúttal Izraelt és az Irán támogatását élvező Hezbollahot is a támadások beszüntetésére szólította fel.

A CBS News Face the Nation című műsorában Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter is arról beszélt, hogy az izraeli légicsapások ellenére folytatódnak az egyeztetések Teheránnal. Szerinte már nem az a kérdés, hogy létrejön-e a megállapodás, hanem az, hogy mikor írják alá azt.

Hegseth az egyezség lehetséges elemei között említette az iráni dúsított uránkészlet megsemmisítését, az iráni atomprogram leállítását, valamint a Hormuzi-szoros megnyitását. Hozzátette: az Egyesült Államok kész feloldani az iráni kikötőkre vonatkozó korlátozásokat, amint Teherán biztosítja a szoros szabad hajózhatóságát.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az amerikai haderő térségbeli jelenléte továbbra is lehetővé teszi a hajózási útvonalak védelmét, és szükség esetén a korábbi intézkedések újbóli bevezetését. 

Elmondása szerint az iráni korlátozások ellenére az elmúlt időszakban mintegy 125 millió hordó kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson amerikai katonai védelem mellett.

Az amerikai elnök már többször jelezte, hogy hamarosan vége lehet az iráni háborúnak. Donald Trump közösségi oldalán jelentette be, hogy vasárnap aláírják a felek a megállapodást, a Hormuzi-szoros pedig azonnal megnyílik majd.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

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