Irán mentené az atomprogramot

Új tetőszerkezetet húztak a 12 napos háború során megrongálódott nukleáris létesítmények épületei fölé az iráni Iszfahánban, illetve Natanzban – derül ki a Planet Labs PBC amerikai műholdas vállalat által készített légi felvételekből. A szakértők szerint a két létesítménynél tapasztalt aktivitás azt jelezheti, hogy az iráni tudósok megpróbálják kimenteni azokat a kulcsfontosságú nukleáris eszközöket és anyagokat, amelyek átvészelték a bombázásokat és elkerülték az izraeli vagy amerikai hírszerzés figyelmét – hívja fel a figyelmet az Origo a The Telegraph brit napilapra hivatkozva.

Donald Trump jelentős amerikai erőt vezényelt Irán térségébe (Fotó: AFP)

Ez a tevékenység december eleje óta zajlik, annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben az iszlám köztársaságot belső zavargások rázták meg, az Egyesült Államok pedig katonai beavatkozással fenyegette meg Teheránt.